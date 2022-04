Si ha habido un tema de conversación durante las últimas horas en los platós de Mediaset es de una cosa: el posible contacto entre Marta Riesco y Rocío Carrasco. Según la periodista, la hija de Rocío Jurado la llamó a través del director de una conocida revista e incluso llegó a ponerse al teléfono pidiendo conocerla. Unas declaraciones que han causado un gran revuelo puesto que, tanto el director de la revista como los amigos de Rocío han desmentido a la periodista de forma fulminante. La última en reaccionar ha sido Terelu quien ha contestado a las preguntas de Emma García en 'Viva la vida'.

"No es como se ha contado", respondía tajante Terelu Campos al ser preguntada por el episodio relatado por Riesco. Según la hija de María Teresa, un solo detalle del relato de Marta habría sido diferente, cambiando por completo todo el relato y, por tanto, el mensaje que la intérprete de 'No tengas miedo' habría querido enviar con su anécdota.

La periodista, que duda si realmente fue el director de la revista quien realizó la llamada o fue la propia Marta quien llamó, asegura que, aunque sí estaba allí, Rocío no participa de la llamada de teléfono, tal y como sí afirmó Marta Riesco. "Rocío Carrasco está en ese momento con el director, pero no se mete en la conversación. Él se levanta para hablar con esta persona (con Marta). Yo creo que es más que evidente, que él se lo cuenta. Rocío ni habla ni escucha la conversación, está con el director de esta revista, en un restaurante, cuando recibe la llamada se levanta y habla a parte del lugar en el que están ellos".

Aunque todos los colaboradores destacaban que el director de la revisto lo desmintió instantáneamente, Diego Arrabal aseguraba que "Marta, puedo confirmar, que tiene pruebas que confirma que habla con Rocío Carrasco, que esa conversación existe y tiene la prueba". Unas pruebas que a día de hoy no han visto la luz y que Terelu duda que existan aunque Riesco insiste.

