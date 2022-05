Ivana Cardi está atravesando uno de los momentos más duros. Sola con su hija Georgia, la italiana ha atravesado importantes altibajos emocionales desde que anunciara su ruptura con Hugo Sierra, padre de su hija. Después de años de relación, está afrontando su nueva vida sola y lo está haciendo con el apoyo de sus seguidores. Así, ha pedido apoyo emocional en la búsqueda de su nueva casa, un lugar nuevo al que poder llamar "hogar", o ha confesado tener problemas económicos que tiene que solucionar rápidamente para poder acometer sus futuros cambios en la vida.

Ahora, la italiana se encuentra en un periodo de transición que no está siendo nada fácil, tal y como ella ha confesado en un sincero post de Instagram en el que ha destacado la importancia de la salud mental: "Cada vez somos más personas las que somos conscientes de la importancia de la salud mental y lo importante que es poder ser felices y tratar esos problemas que no nos dejan estar bien", afirmaba la italiana, confesando que ha dado el paso para tratarse en terapia.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Así, la influencer ha destacado lo importante que es "normalizar ese 'no estoy bien'" y reconocer que todo el mundo tiene sus momentos. "Es normal tener días de bajón en nuestro estado de ánimo, ya que la vida tiene altibajos... no es una línea constante". En este sentido, Cardi ha señalado que "es momento no sólo de darnos cuenta de cómo estamos emocionalmente, sino también, de normalizar el importantísimo paso de pedir ayuda, de empezar una terapia, de ir al psicólogo...", explicaba la ex 'Superviviente'.

"Muchos creemos que podemos solos con todo y a veces que no es así. Lo importante en la vida es sentirnos a gusto con uno mismo, disfrutarla y sentirnos felices", ha zanjado en un vídeo en el que ha demostrado que se siente a gusto con su decisión para empezar a sentirse mejor y enfrentar su día a día.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io