10 básicos imprescindibles para viajar con bebés

1 El baby equipaje perfecto ¿Este es el primer verano que vas de vacaciones con tu bebé? Bienvenida a un nuevo concepto de viaje, donde el espacio se convierte en un bien preciado que hay que aprovechar al máximo. Por eso, a la hora de preparar el equipaje, es importante tener en cuenta los básicos imprescindibles que necesitará tu pequeño y apostar por objetos plegables y modelos 2 en 1 que te permitan ahorrar espacio sin hipotecar la comodidad del rey de la casa. Además de la maleta con su ropita, no olvides llevar una mochila a mano con todo lo que puede necesitar en el trayecto: agua y algo de comida, pañales, una muda, protector solar y sus juguetes favoritos. Toma nota de los objetos básicos para disfrutar de unas vacaciones perfectas.

2 Cuna de Viaje de Bbest, y a dormir del tirón El Corte Inglés Te presentamos a la que será tu compañera de viaje inseparable durante los primeros años de la vida de tu bebé. Elige un modelo con doble altura –perfecto para bebés recién nacidos– y que se pliegue fácilmente para evitar problemas a la hora de transportarla.

3 Colchón para cuna de viaje de Hauck, cómodo y divertido Amazon El colchón de la cuna tendrás que llevarlo aparte. En el mercado existen varios modelos de viaje plegables, perfectos para todo tipo de maleteros. ¿La clave para acertar? El grosor del colchón es directamente proporcional a su comodidad. COMPRAR

4 Cómodo y seguro con la silla de Britax Römer Amazon Porque la seguridad de tus hijos a la hora de viajar es lo más importante, apuesta por una silla homologada de calidad con tejido transpirable y posición reclinable (para los más pequeños). Es el caso del nuevo modelo de Be Safe IZI Up X3: fácil de instalar y ajustar, tiene varias posiciones de reclinado y un innovador sistema de rotación por impacto lateral. COMPRAR

5 Bajo control, con el retrovisor extra de Smart Planet ¿No quieres perderte ni un detalle de tu pequeño durante el viaje? Instala un espejo extra en el coche: situado sobre el retrovisor interior, te facilitará una visión perfecta de todos y cada uno de los movimientos de tu hijo. COMPRAR

6 El mejor picnic con el Termo portalimentos de Iris Barcelona El Corte Inglés ¿Tu bebé ya toma purés y/o alimentos sólidos? Necesitarás un termo y recipientes de plástico (aptos para calentar en microondas) para poder llevar su comida contigo y garantizar que los alimentos se mantengan a la temperatura perfecta.

7 Trona portátil de Toogel Amazon ¿Te preocupa no poder ir a restaurantes porque no todos disponen de tronas o tienen unidades limitadas? no te preocupes, tenemos a solución. Una trona portátil fácil de llevar que se adapta a cualquier superficie. Para que puedas comer en cualquier sitio que te apetezca. COMPRAR

8 Kit de seguridad de Beaba Amazon Cuando un bebé empieza a gatear todas las precauciones son pocas. ¡Parece que tienen un imán que les atrae hacia cualquier pico o enchufe! Mantén tu hijo a salvo de chichones también en vacaciones con este práctico set para tapar enchufes y proteger esquinas. COMPRAR

9 Bañera hinchable de Locisne Amazon ¿Has pensado cómo vas a organizar el momento del baño fuera de casa? No te compliques y apuesta por una bañera hinchable: desinflada no ocupa nada en la maleta y además, ahora en verano, se convertirá en el mejor compañero de juegos de tu pequeño a cualquier hora del día. COMPRAR

10 Cinturón de seguridad para embarazadas de Rovtop Amazon ¿Estás esperando un bebé? Si viajas en coche, no te la juegues y hazte con un cinturón de seguridad especial para embarazadas. Muy fácil de colocar, garantiza la correcta posición del cinturón reglamentario para proteger tu tripa ante cualquier impacto. COMPRAR

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io