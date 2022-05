Anna Ferrer ha encontrado el plan perfecto para despejarse tras haber pasado un momento complicado. La hija de Paz Padilla confirmaba hace unos días que ella e Iván Martín habían puesto punto y final a su relación tras tres años de noviazgo. Una noticia que sorprendía a sus seguidores y es que hacía poco tiempo que habían tomado la decisión de irse a vivir juntos. Ahora, la 'influencer' ha decidido olvidarse de todo acudiendo a la Feria de Abril. Un plan perfecto del que parece haber disfrutado al máximo junto a su madre y sus amigas.

Además, como no podía ser de otra manera, para este evento tan especial ha contado con dos 'looks' con los que ha conseguido arrasar en la feria. Para el primer día, la hija de Paz Padilla optó por llevar un vestido de flamenca verde con un mantón en rosa pastel. Un atuendo que completó con el pelo recogido en un moño bajo y una flor rosa colocada en alto.

Para el segundo día, Anna Ferrer optó por un estilo completamente distinto, luciendo un vestido negro con transparencia en las mangas, espalda y pecho. Además, lució una larga trenza que ella misma ha reconocido que para ella es el peinado de sus sueños y que completó con una gran flor blanca. Ambos 'looks' de Sibilina Flamenca con los que consiguió arrasar en la feria de Sevilla. Un evento al que también asistieron otros famosos como Olga Moreno o Roberto Leal.

"En esta feria estoy ganando años de vida", reconocía Anna Ferrer en una publicación que ha compartido en sus redes sociales. Una frase con la que dejaba claro que este ha sido su mejor método para evadirse de todo lo que le ha sucedido durante los últimos días. Un plan del que ha disfrutado pocos días después de realizar sus primeras declaraciones, un poco nerviosa, en las que confesaba cómo se encontraba tras su ruptura.

A través de sus 'stories' se le ha podido ver bailando, cantando y disfrutando al máximo junto a sus amigas y su madre. Unos días muy divertidos en los que también estuvieron con el ex de David Valldeperas, Xoan Viqueira.

