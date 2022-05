Así es cómo puedes quitarle los mocos y las flemas a tu bebé

Anna Simón está de enhorabuena y no va a olvidar este día nunca. Este martes 3 de abril la presentadora se ha convertido en madre de su primera hija y no puede estar más feliz. Anna Simón ha dado a luz a Aina, una niña preciosa y ella misma compartía una foto a través de su perfil de Instagram. Durante los nueve meses, la ex colaboradora de Zapeando ha estado compartiendo su gran aventura de ser mamá por las redes y seguro que ya con Aina en el mundo seguirá ofreciendo contenido y compartiendo con sus seguidores el día a día de una nueva vida.

La que era colaboradora de 'Zapeando' ha presumido en su Instagram de barriguita de embarazada y eran muchos los comentarios que recibía tanto de anónimos como de personajes conocidos. La felicidad es plena para la catalana y, ¿quién se lo iba a decir? En una entrevista a TV3 Anna Simón daba su opinión sobre la maternidad antes de comunicar su embarazo: "No tengo hijos, voy tarde pero me lo empiezo a pensar. Si fuera un hombre, no me lo estarías preguntando. Cuando una mujer llega a los 35, la pregunta es el niño cuándo. ¿Y si no quiero?", se sinceraba.

"Aina 29-04-22. Desde hace cuatro días soy la persona más feliz del mundo", eran las palabras exactas que escribía la presentadora en una foto mostrando los pies de su pequeña. Actualmente, la catalana presenta el reality 'Lloguer a primera vista' de TV3 y el pasado año la vimos también como invitada en 'Nadie al volante' de #0, ya que su contrato con Atresmedia terminó en 2020.

La presentadora ahora está de baja maternal pero su carrera profesional se bada en alternar sus apariciones televisivas con compromisos publicitarios. Desde DIEZMINUTOS le deseamos toda la felicidad del mundo con su pequeña Aina.



