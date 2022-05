Mónica Aragón ha reaparecido en un plató de televisión causando un gran revuelo. La hija de Fofito ha acudido al programa de 'Pasapalabra' como invitada, generando numerosas reacciones en las redes sociales debido a su gran cambio físico y a su gran simpatía. A sus 49 años, la actriz ha optado por no teñirse el pelo, luciendo una melena con canas de lo más natural que le sienta de maravilla. Una imagen que ha causado un gran impacto, sobre todo, porque llevaba un tiempo sin aparecer en la pequeña pantalla.

De esta forma, su regreso a la televisión parece haber sido recibido con gran alegría, y es que Mónica Aragón, que pertenece a una de las sagas de artistas más conocidas de España, ha vuelto a cautivar a todos con su sentido del humor y con su gran espontaneidad delante de la cámara.

Getty Images

La actriz, que estudió la carrera de Periodismo, ejerció como presentadora en el primer Club Disney. Tras esto, siguió probando con otras facetas, haciendo sus primeros pinitos como actriz en series como 'Médico de familia', donde terminó alcanzando una gran fama. Tras esto, ha tenido una larga trayectoria profesional trabajando en obras de teatro, en el circo o en el cine, participando en películas como 'Camarón'.

Ahora, ha regresado a la pequeña pantalla junto a su padre, Fofito. Un momento de lo más especial donde ha querido aprovechar para mandarle un cariñoso mensaje a su madre, que ha confesado que hace poco tuvo que ser operada y que parece ser muy fan de Roberto Leal, a quien llama "Orestes".

Antena3

Sin duda, una vuelta a la pequeña pantalla con el que ha vuelto a conquistar a todos y donde no ha pasado desapercibido lo mucho que ha cambiado en este periodo de tiempo en el que ha estado más centrada en otros proyectos laborales. Un momento en el que también hemos podido ver a su padre, que decidió retirarse el año pasado.

