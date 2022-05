La diseñadora acudió a la fiesta de Casa Mó en Madrid donde coincidió con Ana Obregón , nueva imagen de una firma de gafas y desveló su alegría por poder volver a lucir gafas de sol. "Ya, qué bien poderte poner gafas sin mascarilla que no se te empañen. La verdad es que estoy encantada". Hace unos días,"Fue muy bien, es un trasto pero me tiene enamorada" y desvela cómo es la relación entre sus dos hijas: Ella, fruto de su relación con David Bisbal, y Camila, de su matrimonio con Javier Ungría. "Se llevan diez años y cada una está en su rollo una está en los terribles dos y la otra en la preadolescencia pero la verdad es que yo estoy encantada. No paro quieta ni me dejan tranquila pero estoy feliz", explica.

En el vídeo de la parte superior, Elena Tablada desvela cómo está la relación con David Bisbal, padre de su hija mayor. Tras varias polémicas con el cantante, las aguas han vuelto a su cauce y mantienen una relación cordial. Curiosamente, hace unos días, Elena coincidió con Chenoa quien fuera también pareja del cantante, se hicieron un selfie y charlaron amigablemente. ¿Cómo fue su encuentro? ¡Pincha en el vídeo y lo descubrirás!

Gtres

Elena Tablada cuenta que su hija Ella está feliz en su papel de hermana mayor. "Muy bien, muy bien, es muy buena. Ella ya está en su rollo de mis fotos, mi ropa, mi top, mi tal...pero muy bien". La diseñadora estaba muy guapa con su melena con ondas y un vestido de Roberto Cavalli.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io