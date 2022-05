Nacho Palau ha decidido romper su silencio. Justo antes de empezar su andadura televisiva en 'Supervivientes', el ex de Miguel Bosé grababa el primer programa de 'Déjate querer' junto a Toñi Moreno. Una nueva sincera entrevista en la que no ha tenido problemas para hablar abiertamente de los 26 años de relación con el cantante y su ruptura. “Cuando te enamoras, te enamoras, estás dispuesto a todo, y eso es lo que hice. Estaba con una persona conocida y entiendes que llevaba su vida, su carrera, jamás me he metido. He sido muy feliz”, ha confesado, asegurando que "volvería a pasarlo otra vez" debido a lo feliz que fue.



Durante la entrevista, Palau ha visionado un vídeo del cantante durante los primeros años de su relación. Una proyección que no ha dudado en comentar destacando la evolución que ha tenido el cantante en los últimos años, y que ha sido visible para todos a través de sus declaraciones públicas: "De ese Miguel era fácil enamorarse. Sobre el último Miguel es distinto. Yo no reconozco ese Miguel. Yo lo quiero mucho y lo querré siempre y le deseo la mayor felicidad".

Parece ser que la evolución del cantante fue el detonante de la ruptura, "la cosa estaba muy mal, no era cuestión de pelearse sino que desconoces por completo a la otra persona". Tras ello, Nacho que se vio "con una mano delante y otra detrás" después de toda una vida juntos y cuatro hijos. “Fue difícil porque hay niños por medio, porque te das cuenta de que las cosas acaban mal y no has salido arreglarlo, no entiendes el por qué, no es fácil acabar bien, y pasas del amor al odio en cero coma”.

Uno de los puntos más difíciles para Nacho y sus hijos fue la separación. Dos de los menores viven con él en España y los otros dos con Miguel Bosé en México. Una drástica decisión que no gustó al concursante de 'Supervivientes': "La separación fue dura. Yo no separé a mi familia. Miguel tomó esa decisión. Eso fue lo difícil. Los niños me preguntaban mucho y yo les decía que Papá Miguel se queda en México. También les cuento que un señor sabio va a ayudarnos a solucionar el problema".

"No vivir los cuatro juntos ha sido lo peor", ha insistido Palau. "Yo estoy convencido de que Miguel sabe que tiene cuatro hijos, igual que yo. Cuando tú después de muchos años decidimos tener cuatro enanos, es real. Él ha dicho que tenía cuatro niños, lo dijo. Ello se quieren como hermanos, yo soy Papá Nacho, él Papá Miguel, se ven cuando pueden...". Por eso, le cuesta entender que Miguel tomara esta decisión: "No sé si lo hace por despecho".

A nivel personal, Palau ha tenido que rehacerse: “Ahora me veo más preparado, menos asustado, con más ganas. Todo fue difícil por el cambio de vida, mis amistades, fue desagradable… Cuando vuelvo a Valencia tardé a entender que aquello era real… Volver a tomar las riendas de tu vida es duro. Cuando estás arropado, protegido, la vida no te la tomas tan en serio. Ese fue el gran cambio”. Al hilo de esto, Toñi recuerda que pasó de estar en una casa con todas las comodidades a trabajar en una fábrica de embutidos. “He llorado mucho, y me queda. Soy muy sensiblón, de lágrima fácil”, ha añadido con una lágrima en los ojos.

