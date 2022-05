Parece que la racha de accidentes está impregnando a todo Mediaset. Después de varios problemas entre las colaboradoras de 'Sálvame' con un rotura de tibia y peroné de Belén Esteban, y otra de radio de Lydia Lozano, los accidentes siguen ocurriendo en los platós de la cadena de Fuencarral. Este mismo domingo, los colaboradores de 'Viva la vida' se han preocupado por la presentadora Emma García.

Los tacones han jugado una mala pasada a la presentadora de Mediaset mientras hacían una performance para hablar de la huida de Isa Pantoja de su hermano, Kiko Rivera, durante el 'Sábado Deluxe'. Un coche de producción aparcaba en las puertas del edificio de Mediaset España, en el mismo lugar donde se encontraba la noche anterior, y recogía a Asraf Beno, novio de Isa Pantoja, acompañado de Emma García. Pero cuando la presentadora se dirigía a la puerta del acompañante, el coche arrancó.

Mediaset

Rápidamente, García quiso arrancar una pequeña carrera acercándose a la puerta trasera del acompañante, donde le correspondía sentarse, pero los tacones le han jugado una mala pasada. Desafortunadamente se le ha doblado un tobillo haciendo que casi se caiga al suelo. Suerte que la guipuzcoana ha conseguido mantener el equilibrio y parece que apenas le ha hecho daño el desliz.

Tras esto, Emma ha conseguido recomponerse y el coche de producción frenaba para dejar entrar a la presentadora. Una vez dentro, Emma se lo ha tomado con humor y ha sufrido un ataque de risa a la vez que, escuchando a su directora por el pinganillo, la ha regañado en tono de broma por no haberla ayudado a entrar en el coche. "No sabéis la de veces que me he retorcido los tobillos a lo largo de mi vida. Me dicen que los tengo de chicle. Gracias a eso puedo hacer cosas muy raras, pero vamos, me he pegado un susto que no veas", quitaba hierro la presentadora a la hora de entrar en el plató.

