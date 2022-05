Asraf Beno arremete contra su cuñado, Kiko Rivera. El hijo de Isabel Pantoja se sinceró en 'Sábado Deluxe' donde dijo sentirse solo y aseguró que echaba de menos a su familia: su madre, su hermana, Isa Pantoja, y su prima. El DJ quiso pedir perdón a su hermana después de las duras palabras que le dedicó hace unas semanas y, aunque intentó reencontrarse con ella cuando la joven llegó a Telecinco, Isa Pantoja 'huyó' de su hermano y dijo no sentirse preparada. "Espero que se respete mi tiempo. No quiero participar en esto, esa entrevista me hizo mucho daño. Me quiero mantener al margen", comentó.

Al día siguiente, Asraf Beno, el novio de Isa, acudió a su puesto como colaborador en 'Viva la vida' y allí habló de la entrevista del hijo de Isabel Pantoja. El modelo vio la reacción de Kiko Rivera cuando le pusieron sus imágenes cargando contra él tras sus duras palabras contra su chica en las que le llamaba "fantasma y asco de persona". "Fantasma eres tú, cab... ¿Qué no tengo frente? Si tengo una calva que me llega hasta aquí? ¡Anda tío! ¿De verdad tengo que aguantar esto, macho? Un tío que ha llamado a mi familia asquerosa en todos los medios de comunicación y le he dejado pasar. Vale que todos nos confundimos, todos nos confundimos" eran las palabras que se podían leer en los labios del DJ mientras veía el vídeo de su cuñado.

Telecinco

Asraf reconoce que, en lo referido a su familia, él le pidió disculpas, Kiko las aceptó y no entiende por qué lo vuelve a sacar. "El único que falta al respeto a su familia es él mismo que machaca a su madre, a su hermana etc...", afirma. Asraf dice que no se considera fantasma y que ese día estaba muy enfadado porque Kiko había filtrado un audio de una conversación privada. El modelo asegura que el hijo de Isabel Pantoja no reconoce sus errores y ve difícil que su relación se pueda reconducir. "A mí me ha hecho daño, jugar con una historia, que intentes perjudicarme no me gusta nada y no me gusta esa manera sucia de jugar. Yo eso no se lo voy a perdonar nunca. Luego con Isa ellos pueden hacer lo que quieran entre los dos", dice.

Telecinco

Asraf no entiende las palabras de su cuñado sobre Isabel Pantoja y su novia. "Me incomoda. No me gusta todo esto. Dice cosas que son contrarias, dice muchas cosas que se contradicen mucho. Se siente solo, pero ha atacado a su hermana, a su madre. No estás solo porque sí" y se muestra muy crítico con él dejando entrever que el DJ no es sincero. "A este señor hasta que no le echaron de 'Secret Story' no llamó a su hermana a pedirle perdón. Por eso no se fía de él. No quiere que vaya a su casa porque parece que lo hace todo en televisión. Ella necesita su momento. Cuando esté preparada, si lo está. A lo mejor no le perdona en la vida", afirma.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io