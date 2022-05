Saúl Craviotto anuncia que será padre por tercera vez. El ganador de 'MasterChef Celebrity 2' y medallista olímpico y su esposa, Celía García, han utilizado sus redes sociales para comunicar que, en este 2022, se convertirán en familia numerosa. "Felices de anunciaros que este año pasaremos a ser una familia de 5 🥰🥰🥰", escribieron junto a un emotivo vídeo en el que sus hijas mayores, Valeria, de ocho años, y Alejandra, nacida el 13 de diciembre de 2017, descubren, gracias a unos globos, el sexo del bebé que está en camino: una niña que será su mejor compañera de juegos y que ya saben cuál será su nombre. "Deseando conocerte, Olivia 💖", escribió la pareja junto al emotivo vídeo. Descubre nombres de niña catalanes y nombres de niña italianos.

Saúl y Celia, que se casaron en 2013, están encantados con la llegada del nuevo miembro a su familia y han recibido numerosas felicitaciones de personajes conocidos como Ona Carbonell, embarazada de su segundo hijo, o Raquel Meroño, ganadora de 'MasterChef Celebrity 5'. "Muchísimas felicidades 👏🏼👏🏼👏🏼❤️❤️❤️" escribió la nadadora. "Una princesa! Enhorabuena 💕", fue el mensaje de felicitación de la actriz. 20 regalos para acertar en un 'baby shower'.

Olivia vendrá a completar la familia que el deportista ha creado con su esposa Celia y sus hijas Valeria y Alejandra. Saúl, que fue el abanderado del equipo olímpico español en los Juegos de Tokio 2021, está emocionado con la llegada de una nueva princesa a su familia. El deportista siempre había expresado su deseo de tener tres hijos y éste se va a cumplir en los próximos meses. Su mujer, Celia, es técnico en nutrición y dietética y está especializada en comida sana en bowl, incluso escribió un libro con las mejores recetas en este formato. Descubre las mejores recetas para cocinar en casa.

