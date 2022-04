Juan del Val llora la muerte de un buen amigo. El marido de Nuria Roca, recién llegado de Nueva York donde ha disfrutado de unos días de descanso con su mujer, ha utilizado sus redes sociales para rendir homenaje a Emilio Moreno, apoderado taurino, de 43 años, que falleció en Sevilla el pasado 18 de abril víctima del cáncer. El colaborador de 'El Hormiguero' compartió en su perfil de Instagram, donde tiene más de 237.000 seguidores, un emotivo mensaje para despedir a su buen amigo.

"Hay noticias que te parten el alma. La vida también es bella porque es dura y es injusta…sevillista, taurino, baratillero y del Barrio del Arenal. Esos eran tus "defectos" y tenías más… Eras bueno y cabal. Muy bueno y muy cabal. De tal palo…" comenzaba el texto que Del Val le dedicaba a Emilio Moreno, que es hijo del reconocido apoderado taurino sevillano del mismo nombre y que, en la actualidad, apoderaba al novillero Marcos Linares.

"Nos han faltado muchas cervezas por tomar, comernos 'MedioSanlúcar', demasiados lances por comentar, qué pedazo de aficionado!!!… Ya no te vas a meter más conmigo porque bajaba a Sevilla a ver a “mi novio”, tú sabes. Te voy a echar de menos por allí abajo, amigo. DEP Emilio Moreno", escribió Juan del Val en su post que tuvo diferentes reacciones como la de su esposa, Nuria Roca, que contestó con un emoji de un corazón roto, o Roberto Leal que le envió ánimo. "Un abrazo enorme Juan", escribió el presentador de 'El Desafío'. Todas las fotos de la casa de Nuria Roca.

Emilio Moreno era un rostro muy conocido en el mundo taurino y en Sevilla ya que es hijo del conocido apoderado taurino del mismo nombre. Padre e hijo participaron activamente en la carrera de toreros tan populares como Ortega Cano o Eugenio de Mora. A sus 43 años, era muy conocido en la capital hispalense y era cofrade de la Hermandad del Baratillo. Precisamente el pasado Miércoles Santo Emilio utilizaba sus redes sociales para homenajear a su cofradía a la que no podría acompañar en un día tan especial.

