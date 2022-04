Nuria Roca y Juan del Val han disfrutado de una romántica escapada a Nueva York. DIEZ MINUTOS te trae EN EXCLUSIVA las mejores fotos de sus vacaciones en la ciudad de los rascacielos, uno de sus lugares favoritos del mundo. Aprovechando que disponían de unos días libres en sus ajetreadas agendas, la presentadora y el escritor pusieron rumbo a Estados Unidos donde disfrutaron de unas jornadas inolvidables, donde les ha acompañado el buen tiempo. En esta ocasión han podido pasárselo en grande ellos dos solos, como si fuera su segunda luna de miel, ya que ninguno de sus tres hijos –Pau, Olivia y Juan–, les acompañaba. Eso sí, a buen seguro que todos ellos han tenido su regalito nada más aterrizar en Madrid, ya que sus papás, además de recorrer algunos de los rincones más emblemáticos de la Gran Manzana y hacerse fotografías para sus redes sociales, han hecho muchas compras.

Agencias

Durante este viaje a la Gran Manzana, Nuria y Juan se vieron sorprendidos por el tiroteo que se produjo en el metro de Nueva York y que dejó 29 heridos. Pero afortunadamente los colaboradores de 'El Hormiguero' no se vieron afectados, tal y como explicó Del Val, que acaba de perder a un buen amigo, en sus redes: "Nuria y yo estábamos durmiendo en un hotel en el sur de Manhattan y el atentado fue en Brooklyn, a muchos kilómetros de distancia. Obviamente no nos enteramos de nada hasta que lo vimos en la tele, exactamente igual que si hubiéramos estado en Madrid. Apagamos la tele y nos fuimos de compras", explicó. Y lo hicieron súper acaramelados.

Agencias

Nuria Roca y Juan del Val llevan más de 20 años de casados y la presentadora no esconde su buen momento sentimental aunque, en ocasiones, haya desvelado alguna manía de su marido. "Suena raro decirlo, pero nunca hemos vivido una crisis de pareja ni nada por el estilo. Estamos muy a gusto juntos, nos queremos, nos gustamos y nos gusta hacer planes juntos. Somos un equipo", ha dicho la colaboradora de 'El Hormiguero' recientemente. "La pareja tiene que revisarse, echarle un ojo a sus cimientos e ir adaptándose a la evolución. Además, hay que hacerse preguntas, cuestionarse y, a partir de ahí, ver en qué escenario se maneja y cuál es la mejor opción para seguir estando juntos", matizó sobre las relaciones de pareja.

