Gustavo González y María Lapiedra han celebrado, por fin, su boda de cuento de hadas. DIEZ MINUTOS ha sido testigo EN EXCLUSIVA de la fiesta del amor de la pareja que se celebró el pasado fin de semana en la localidad gerundense de Figueras. Te mostramos un adelanto del romántico enlace con algunas fotos de la pareja pero mañana miércoles tendrás un nuevo número de la revista en tu kiosko con la EXCLUSIVA con todas las fotos y los detalles de la romántica ceremonia.

Gustavo González y María Lapiedra, que ya habían celebrado su boda civil el pasado 7 de enero, han querido ahora reunir ahora para su enlace a su familia y amigos más íntimos en la Farinera de Sant Lluis, en el Alto Empordà, a pocos kilómetros de Francia. Ha sido una celebración de dos días organizada por la novia y su amiga Paulla Costa en la que no faltó ningún detalle: desde un 'beauty corner' donde los invitados se podían peinar y maquillar; actuaciones musicales o un karaoke.

La ceremonia estuvo oficiada por el actor y cantante el Mossèn Albert, protagonista del musical 'Grease', en catalán y castellano e incluyó momentos inolvidables como cuando la pequeña Mia llevó los anillos de boda a sus padres para que se los intercambiaran o Gustavo y María bailaron al ritmo de una canción de la banda sonora 'Grease'. En su día más especial, la pareja estuvo acompañada por sus mejores amigos y sus familiares más allegados: tres de los hermanos de Gustavo y las hijas, padres, hermano y tíos más especiales de María. Faltaron los hijos mayores del paparazzi aunque estos estuvieron muy presentes en la celebración. El fotógrafo invitó a sus ex compañeros de '¿Dónde estás corazón?' y allí estuvieron Antonio Montero o Kike Calleja mientras que María Patiño y Chelo García Cortés no pudieron acompañarle: la primera por trabajo y la segunda por un problema de salud.

Agencias

Jordi Dalmau, amigo de la pareja, firmó los trajes nupciales de Gustavo y María. La novia lució tres espectaculares vestidos mientras que el novio se atrevió con dos originales diseños. Tras la ceremonia y las actuaciones, los invitados disfrutaron de un ecléctico cóctel de bienvenida y, para la cena, comida japonesa, italiana, ostras y jamón ibérico. Tras la tarta, hubo baile y karaoke y todos los invitados durmieron en La Farinera para, al día siguiente, continuar con la celebración que culminó con una comida en la que Gustavo y Antonio Montero prepararon dos paellas para los comensales.

En nuestro número de papel que llega mañana miércoles al kiosco, podrás ver EN EXCLUSIVA todas las fotos de la boda de Gustavo González y María Lapiedra y conocer los detalles más especiales de la ceremonia y el banquete. ¡No te quedes sin ella!

Agencias

Wedding planner: Paulla Costa by @leboutiqueevents Aperitivo: @uggafood_bcn Caterings Cena: @spaccanapolibcn @shirosushi_ @cortadorjamon_oscar @ostrens.info Tarta nupcial: @diegomejiabcn Bodega: @vegamarbodegas & @drinkcoolvino Beauty corner: @cazcarragroup Vestidos novios: @jordidalmaucostura & @sedka_novias Fotógrafos: @ednalewis_photostories @mrl_artvisual @serendipia_weddings @pablophotographybcn

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io