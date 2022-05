Gustavo González y María Lapiedra celebran el segundo cumpleaños de su hija Mia. Solo unos días antes de celebrar su boda por todo lo alto este sábado 7 de mayo, la pareja ha organizado una gran fiesta para festejar los dos años de su pequeña Mia. En una fecha tan señalada, sus papás quisieron celebrarlo por todo lo alto. De ahí que María le organizara una bonita fiesta a la que acudieron algunos amigos íntimos de la pareja y familiares de María.

Casi todos viven en Lleida pero se ven muy a menudo ya que tienen mucho cariño y contacto con las tres hijas de María. El único que no pudo asistir al evento fue Roberto, el hermano de Gustavo, que además es el padrino de Mia. Pero sí estará con ella el próximo sábado 7 de mayo, cuando sus papás se juren amor eterno en una bonita ceremonia.

La pareja ya lo tiene todo listo para celebrar la gran fiesta de su boda. La pareja contrajo matrimonio civil el pasado 7 de enero y, cuatro meses después, lo van a festejar con su familia y amigos. Gustavo y María ya tienen los vestidos para su boda. Ambos han confiado en el diseñador, Jordi Dalmau, y la novia lucirá varios diseños dependiendo del momento de la ceremonia y fiesta. Gustavo llevará un traje a medida del mismo creador.

DM

Gustavo y María, que también tienen listos los anillos de boda, han compartido, a través de sus redes sociales, los últimos preparativos para su gran fiesta. La actriz ha preparado su piel con los últimos tratamientos para lucir radiante mientras que el fotógrafo ha pasado por la peluquería para retocar su corte de cara al gran día. Su hija Mia, que nació el 24 de abril de 2020, será la otra gran protagonista del enlace. Pero antes de la boda pudo disfrutar de un gran fiesta por sus dos años que disfrutó en compañía de sus seres queridos.

