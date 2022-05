Cuidar la salud mental es tan importante como cuidar la física, y el último famoso que ha querido normalizarlo ha sido el actor Iván Martín. El ex de Anna Ferrer Padilla ha hablado abiertamente sobre su asistencia a terapia, algo que ha empezado a hacer hace poco y que le está viniendo divinamente: "Creo que ahora sí soy honesto conmigo mismo, estoy intentando ser ser feliz a otro nivel. Me gusto a mí mismo gracias a Laura, mi psicóloga, es la que está haciendo que reconecte conmigo mismo y que renazca", ha confesado en sus historias de Instagram.

Parece que Iván es ahora un chico nuevo a pesar de su reciente ruptura con Anna Ferrer: los dos tenían planes de futuro, e incluso se mostraban como una pareja muy feliz en las redes sociales, pero al final no pudo ser: el amor, tras mudarse a vivir juntos, no terminó de cuajar. "Parece loco que dos personas que se han hecho felices durante tanto tiempo, hoy tengan que separarse para serlo", afirmó la hija de Paz Padilla en sus redes sociales para anunciar a sus seguidores que su relación con Iván se había roto el pasado 26 de abril.

Sobre el motivo que le ha llevado a ir al psicólogo ha querido ser muy claro: reconoce que no sabía gestionar sus emociones, y ahora está comprendiéndose a sí mismo y también a los demás: "El problema es que no sabemos gestionar emociones porque no se nos ha educado en ello. Hay cosas que no entendemos y no sabemos expresarlas. Antes se decía que el que iba al psicólogo es el que estaba zumbado de la cabeza", ha explicado ante una pregunta de un seguidor. "Lo veo tan claro que no sé cómo no he ido antes. Hubiera entendido ese estrés y esa ansiedad", ha añadido antes de asegurar que ir a terapia le está sirviendo para estar cada día más seguro de que va a conseguir ser feliz y que va a comerse el mundo. ¡Esa es la actitud!

