¿Qué piensa Gloria Camila Ortega sobre el fichaje de Ana María Aldón por 'Sálvame'? La diseñadora participará en la 'Sálvame Fashion Week' y no puede estar más contenta con este nuevo proyecto. El equipo de 'Sálvame' ha recibido a la mujer de Ortega Cano con los brazos abiertos y ella parecía estar cómoda. Mientras le tomaba las medidas a todos los colaboradores, incluido a Jorge Javier Vázquez, la gaditana desvelaba qué opinión tiene el diestro sobre este nuevo reto: "Estuvo conmigo en la primera negociación. En todo momento ha estado a mi lado y me ha dicho: sí, sí, hazlo", confesaba Ana María.

A 'Ya son las ocho" acudía Gloria Camila con una sonrisa de oreja a oreja y sin ningún tipo de pudor en opinar sobre el nuevo trabajo de la mujer de su padre. "Es un trabajo temporal y cualquier trabajo bienvenido sea. Y da igual en qué programa sea", aseguraba la joven. Sus compañeros no le han creído demasiado y han seguido insistiéndole para ver más reacciones de la colaboradora.

"Entiendo que lo haga, es algo que a ella le gusta porque lo ha estudiado. Es muy válida en el patronaje confeccionar y de todo", continuaba la colaboradora pero con una cara irónica de la que sus compañeros han decidido pasar. Al igual que su padre, Gloria Camila tiene algún que otro rifirrafe con 'Sálvame' y sus colaboradores. "Él está muy bien y vuestro programa se ha estado riendo sobre lo que se ha hecho del injerto. Mi padre está tranquilo, es algo que se quería hacer y ya está", comentaba la hermana de Rocío Carrasco cuando los reporteros del programa le preguntaban por el diestro.

