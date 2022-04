Antonio David Flores y Olga Moreno no se divorcian, de momento

Las palabras de Olga Moreno siguen estando latentes dejando resaca. Esta tarde ha sido Gloria Camila la que ha dado su sincera opinión en 'Ya son las ocho' sobre todo el lío que hay montado en la familia Flores-Moreno. Este miércoles, Rocío Flores expresaba su decepción con la todavía mujer de su padre en 'El programa de Ana Rosa' y en 'Ya son las ocho': "Me encuentro súper decepcionada y muy sorprendida. No tanto por lo que se dice sino por la manera en la que se ha hecho todo". En los platós también se encontraba Marta Riesco, actual pareja de Antonio David que defendía a capa y espada al malagueño.

Gloria Camila ha entendido en todo momento que la sevillana exprese su opinión pero está de acuerdo y apoya con fuerza a su sobrina Rocío Flores: "Entiendo la decepción de Rocío porque tiene una relación muy consolidada a la hora de la confianza. Entiendo su decepción porque ella también la considera una amiga", eran las palabras exactas de la colaboradora.

Rocío Carrasco también quiso dar su opinión en 'Sálvame' sobre la separación de Olga y Antonio David, y aunque no se quiso mojar mucho, dijo una frase lapidaria: "Como tú comprenderás... Ni fu ni fa". "Lo único que sé es que quien avisa no es traidor. Espero y deseo que se dé cuenta de las cosas antes de que le lleguen a pasar (...) al final, el modus operandi es el mismo y el personaje no cambia", avisaba. ¿Qué piensa Gloria Camila de las palabras de su hermana? "Yo referente a mi hermana no voy a decir nada. Me voy a mantener al margen", aclaraba Gloria Camila.

