Gloria Camila Ortega Mohedano no ha querido perderse la presentación del nuevo libro de Tamara Gorro, 'Cuando el corazón llora', en Madrid. "Vengo para apoyar a una gran amiga. Le deseo toda la felicidad. Tamara transmite mucho y no tiene problema en contar cómo está", ha dicho la colaboradora televisiva a su llegada al acto. Al igual que la influencer, la hija de Ortega Cano está muy implicada en los temas sobre salud mental. "Soy muy defensora. Creo que la sanidad tiene que avanzar bastante en ese sentido y luchar más porque la gente esté bien y cuando lo estén, darles la ayuda que necesiten", explica Gloria Camila.

La colaboradora televisiva ha hablado sobre el 'tabú' de reconocer los problemas mentales y lo ha hecho con indirecta a las palabras de su padre en 'Viva la vida' en referencia a que Ana María seguía en tratamiento por depresión pero no tomaba medicamentos. "Decir que alguien tiene que ir al piscólogo, a terpaia o toma medicación -que es un tema que se ha estado hablando hace poco- es algo tabú. Hay que abrir las mentes en ese sentido porque es una realidad y pasa día a día y por el simple hecho de no hablarlo por no sufrir el rechazo de la sociedad, a veces lo sufren en silencio", ha reconocido la hija de Rocío Jurado.

Gloria Camilia ha afirmado que ella ha estado en "psicólogos, terapia, reiki y creo que voy a volver otra vez porque hay veces que la mente te traiciona y te falla. La presión, las críticas, el no controlar algunas situaciones...".

La hija de Ortega Cano está diagnosticada como PAS (persona altamente sensible) por lo que le "afectan bastante las cosas. Me lo pondrán en duda y todo me afecta. Cada uno intenta gestionar las cosas de la mejor manera".

Gloria Camila también ha respondido a las preguntas sobre su padre, que acaba de someterse a un injerto de cejas, y ha dejado claro que no le ha gustado nada como han tratado el tema en 'Sálvame'. "Él está muy bien y vuestro programa se ha estado riendo sobre lo que se ha hecho del injerto. Mi padre está tranquilo, es algo que se quería hacer y ya está", ha sentenciado la hermana de Rocío Carrasco.

Gloria también ha hablado sobre el posicionamiento de su padre del lado de Ana María Aldón. Según ella, Ortega Cano "no" se ha posicionado, solo "ha intentado apaciguar las cosas y dejar claro que su mujer es Ana y que todo esto le afecta. Es la persona que peor lo está pasando porque es su mujer y es su familia y no es de buen gusto, pero poco a poco".

Sobre su relación con Ana María Aldón, que ha viajado a Barcelona como imagen de una marca de gazpachos, Gloria Camila ha explicado que "todo sigue igual, todo está bien e intentando que todo vuelva a su calma".

