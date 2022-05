Kiko Rivera está viviendo un gran momento en el terreno profesional. El artista acaba de celebrar 10 años en la música, un aniversario que tenía pensado celebrar por todo lo alto realizando varios conciertos por toda España. Uno de los más importantes era el que iba a tener lugar en Madrid el próximo 21 de mayo. Sin embargo, un inconveniente de salud ha impedido que el marido de Irene Rosales pueda llevar a cabo sus planes. Una noticia que ha querido comunicar a través de sus redes sociales para explicar lo sucedido.

"Tengo algo que contaros. Estoy pendiente de unas pruebas médicas para una operación. Ha llegado la cita y casualmente la cita es el 21 de mayo, que coincide con mi concierto en Madrid. Así que no tengo más remedio que aplazarlo para más adelante", ha indicado dejando claro que no se trata de una cancelación sino de un aplazamiento, aunque ha reconocido que no sabe cuándo podrá tener lugar.

Instagram

El hijo de Isabel Pantoja ha confesado que está casi seguro de que ya no podrá realizarse hasta después del verano y ha querido tranquilizar a todos sus fans asegurando que les devolverán el dinero de su entrada. "Estoy en proceso de preparar el show con banda probablemente para invierno porque en verano tenemos muchos eventos pinchando", ha explicado confesando que estaba deseando poder actuar en Madrid.

En cuanto a su problema de salud, el Dj no ha querido dar más detalles acerca de qué es lo que le sucede. Lo cierto es que en este terreno ha pasado por unos momentos muy complicados y es que tras comunicar que padece diabetes, Kiko Rivera ha sufrido un problema de gota que le ha causado grandes molestias.

Telecinco

Por su parte, Alessandro Lequio ha confesado que cuando le vio en la entrevista que realizó en 'Sábado Deluxe' lo vio muy mal. "Está fatal y lo que más llama la atención es su dejadez. Tiene muy mal la gota, casi no podía andar", ha indicado el colaborador asegurando que con todas las personas cercanas al Dj con las que ha hablado han coincidido en que no lo están viendo en un buen momento.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io