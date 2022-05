Víctor Elías hace una denuncia pública que afecta a Rocío Carrasco. El músico fue uno de los grandes ausentes en la segunda entrega del concierto 'Mujeres que cantan a Rocío Jurado' que tuvo lugar en Sevilla el pasado 11 de mayo y donde Rocío Carrasco saludó, vía conexión con 'Sálvame', a Ana María Aldón. El novio de Ana Guerra fue el director musical del primer recital homenaje a 'La Más Grande' que se celebró en Madrid el pasado 8 de marzo y todo parecía indicar que repetiría en la capital hispalense pero no ha sido así.

Horas antes del inicio del concierto en Sevilla, ha sido el propio Víctor Elías, feliz en su relación con Ana Guerra, el que ha utilizado sus redes sociales para explicar qué ha ocurrido y lanzar una queja que afecta a Rocío Carrasco ya que ella es organizadora del evento. El músico y su banda no han repetido en la dirección musical y él mismo ha revelado el motivo: un compañero de profesión decidió ofrecerse por mucho menos dinero y consiguió el trabajo. "No suelo hacer estas cosas, pero supongo que hay veces que la vida te cansa! Hoy se celebra un bonito homenaje en el que un compañero andaluz sabiendo que existía una banda con todo hecho y arreglado en Madrid, decidió venderse por 1/3 de lo que cuesta", escribía.

"Supongo que este mismo compañero luego se quejará de los precios que nos pagan a los músicos y él mismo se pisa y nos pisa! Por supuesto al promotor como si le pones un pendrive mientras no cueste dinero. Mucha suerte. Si algo me deja tranquilo, es que nunca he tenido que pisar a nadie para poder seguir currando. Espero que duerma bien", fueran sus palabras hacia su compañero de profesión sin nombrar a Rocío Carrasco y Fidel Albiac que son los organizadores del recital. Víctor Elías se mostraba molesto por la actitud de éste que le había perjudicado a él y a su equipo. A pesar de este contratiempo laboral, Víctor Elías continúa feliz al lado de Ana Guerra con quien tiene planes de futuro.

