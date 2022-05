Antes de convertirse en copresentadora de 'El Intermedio' con Wyoming, Sandra Sabatés se curtió en cadenas de su Barcelona natal, hasta que dio el salto a La Sexta para presentar Deportes y de ahí a un programa en el que las noticias se desmenuzan con humor, ironía y sarcasmo. Un modelo en el que tiene cabida la sección 'Mujer tenías que ser', en la que Sandra entrevista a profesionales que han abierto camino a las nuevas generaciones de jóvenes. No contenta con eso, Sandra ahonda en el impacto que han tenido los cuentos de hadas en nuestra educación con un libro: "No me cuentes cuentos", en el que traza un paralelismo entre 10 cuentos de hadas, que se han ido transmitiendo de generación en generación, y que hoy son motivo de polémica.

Con sus diferentes facetas, Sandra Sabatés intenta visibilizar los problemas reales y advierte de los peligros de que las mujeres pierdan los derechos y libertades adquiridos. "Con el auge de la extrema derecha, se intenta que retrocedamos, que nos arrebaten lo que tanto nos ha costado conquistar. Por ejemplo, cuando hablan de poner en marcha una Ley intrafamiliar, lo hacen para diluir la que existe contra la violencia de género, para cercenar los derechos y libertades de las mujeres" y hace un llamamiento contra la violencia de género.

Guillermo Jimenez HEARST

La periodista ha recurrido a títulos de cuentos de hadas y revela el motivo. "Porque uno de mis favoritos era 'Caperucita roja', hasta que me di cuenta de que es la historia de una violación. Nunca me había parado a hacer la comparativa de ese cuento con lo que está ocurriendo en la actualidad. Solo cuando lo hice, comprobé que en todos hay párrafos enteros de violencia de género. Este cuento es la violación de cinco hombres a Caperucita. Lo que ocurrió con los de la Manada" y revela cómo fue su experiencia al tratar con la víctima de esta atrocidad. "No fue fácil contactar porque lo ha pasado muy mal ya que estuvo durante meses bajo el foco de los medios. Se le intentó desprestigiar, se sintió cuestionada, vigilada, expuesta su identidad, pero también se sintió apoyada por la sociedad y por algunos medios". También hace paralelismos con otros cuentos como 'La sirenita' para hablar de mutilación genital femenina o 'La bella durmiente".

Guillermo Jimenez HEARST

Sandra Sabatés comenta qué le parece que el 20% de los jóvenes de 15 a 29 años apruebe la violencia como algo normal. "Son datos escalofriantes del último barómetro de violencia de género del 2021. Son terribles porque las nuevas generaciones son el futuro. ¿Qué hacer? Avanzar hacia una sociedad justa e igualitaria porque hay mensajes que están calando y es muy peligroso", dice. "El reto es educar para revertirlo... En la etapa de la adolescencia es cuando hay que incidir porque es cuando son más vulnerables. No podemos seguir siendo una sociedad que haga la vista gorda en la violencia contra la mujer", añade.

Guillermo Jimenez HEARST

Además, la periodista cuenta qué consejos da a su hijo Koldo sobre el uso de las redes sociales. "Las redes todavía no las maneja, pero le alerto sobre los peligros que suponen. Hablamos mucho sobre perspectiva de género, igualdad, pero más se debería hablar con ellos de sexo, porque no puede ser que la información sobre estos temas la obtengan a través de la pornografía de Internet" y añade a qué edad cree que se les debe dar esa información. "Mi hijo tiene 11 años, a él le dedico el libro, porque ellos son el futuro, y quienes marcarán cómo hay que avanzar. Cuando me preguntó qué estaba escribiendo, le conté la idea del libro. Temas de los que hablo mucho con él, para que sea consciente del daño físico y psíquico que ha sufrido la chica de Igualada, tras ser salvajemente violada". Sandra vive un excelente momento profesional. "Soy muy feliz, Rosa. Cuando llegué a 'El Intermedio' sentí mucho vértigo, pero en estos diez años he ido creciendo con el equipo y con Woyming, con los que he aprendido muchísimo.

Entrevista realizada en el Hotel Intercontinental. Paseo de la Castellana, 49, Madrid.

Su foto favorita

Cedida Sandra Sabatés

"Esta foto resume todo. Estoy en la Costa Brava, frente al mar, con Koldo, mi hijo, señalándole un futuro más justo e igualitario".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io