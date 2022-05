Carmen Borrego no cabe en sí de alegría, y es que este fin de semana casará a su hijo, José María, por todo lo alto. Las bodas suelen ser motivo de celebración, alegría y juerga, pero también de mucho estrés para los novios, aunque la que se ha llevado un 'disgusto' estos días es la madrina, la propia Carmen, al enterarse de que Rocío Carrasco, su amiga, casi hermana, ha rehusado acudir a la celebración a pesar de que todos contaban con que iría.

Por el momento, se desconoce el motivo exacto por el que Rocío y Fidel Albiac no irán al enlace, pero Carmen, visiblemente triste, desveló que la boda coincidía con otros planes de la hija de Rocío Jurado que no podían ser pospuestos, cediendo además, así, todo el protagonismo a los novios. Así fue como la hija de María Teresa Campos confirmó que, efectivamente, su amiga no estaría. ¿Será su plan ver a Chanel en Eurovisión?

Aunque esta ausencia sea la más notable, es muy probable, como ocurre en todas las bodas, que haya otras más, pero quienes sí estarán presentes, como no podía ser de otra forma, serán la abuela materna del novio -María Teresa Campos-, su tía Terelu y la hija de ésta, Alejandra Rubio. Parece, así, que por fin han superado las rencillas familiares que meses atrás les separaban, especialmente a Carmen y Alejandra. Por supuesto, también estarán en este día tan especial muchos familiares, amigos y seres queridos de los novios anónimos que no forman parte del mundo de la televisión, que son la mayoría.

Carmen, enfadada por el filtrado de información antes de la boda

La madrina del evento está últimamente de los nervios, y es que ha acabado muy molesta después de que saliera a la luz información confidencial del enlace, que incluso ha puesto en peligro los planes de los novios para ese día. Es más, salieron detalles del vestido de la novia que ni siquiera la propia Carmen, que lo tiene guardado en su casa en una funda, ha visto, y es que prefiere que, hasta para ella, sea todo una sorpresa. Hasta levantó dudas sobre su hermana con un "no me fío" que pusieron el plató de 'Sálvame' patas arriba, aunque después se desdijo y añadió que se fía "a muerte" de ella.

