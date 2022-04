Terelu Campos y Carmen Borrego han coincidido en el plató de 'Sálvame' tras la entrevista EXCLUSIVA de la pequeña de las hermanas a DIEZ MINUTOS. En ella, Carmen aseguraba que ha ganado más de 8 millones de euros y se los ha gastado. Una entrevista que Terelu ha querido comentar en su estreno como presentadora en 'Sálvame'.

"Al ver el titular digo: 'no me sale esto ni de lejos", han sido las primeras palabras de Terelu sobre la entrevista que su hermana a Kiko Hernández a concedido a DIEZ MINUTOS.



Su hermana ha reconocido que "se vino arriba", que cuando ella, hablando con Kiko, recordó que el hijo de Isabel Pantoja había ganado ocho millones de euros, ella dijo: "pues yo también".

Además, la presentadora asegura que ella, a diferencia de su hermana "por esta entrevista hubiese cobrado" sobre todos "por la que se ha montado", aunque ella le ha dado sus declaraciones a Kiko gratis en algunas ocasiones. "Yo llegué a un acuerdo con él y es en lo que quedamos. Sí, tienes razón, a mí Kiko Hernández me llevó al huerto, porque sí, porque es muy listo".

Siguiendo con lo que han cobrado o no los colaboradores del programa, María Patiño ha querido saber cuál es el colaborador que Carmen cree que ha ganado más dinero. A lo que Carmen Borrego ha contestado velozmente: "Kiko Matamaros".

Además, tras valorar las palabras de Carmen, la sorpresa ha llegado con el divertido zasca que ha hecho Terelu a su hermana en directo: "Estoy preocupada por una cosa, estamos aquí 8 y me preocupa que estabas aquí a la izquierda y ahora te veo allí al fondo, cada vez te veo más lejos y eso me preocupa seriamente".

Y Carmen Borrego le ha respondido de una manera rápida y tajante: "Lo importante es quién eres, no dónde te sientas", toma tortazo verbal.

