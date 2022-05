Alejandra Rubio ha acudido a la presentación del documental que 'Amazon Prime' estrenará llamado 'La Niña', donde habla sobre la vida de la cantante Lola Índigo. Un momento muy especial donde no ha dudado en mostrar lo ilusionada que está por la futura boda de su primo, hijo de Carmen Borrego. Sin duda, todo un acontecimiento para el clan Campos y es que es el primer nieto de María Teresa que va a pasar por el altar, ¿cómo lo está viviendo ella? Descubre lo que la hija de Terelu Campos ha dicho sobre su abuela haciendo click en el vídeo de arriba.

La nieta de María Teresa Campos ha asegurado que ya tiene elegido el 'look' que llevará a este evento. Sin embargo, no ha querido dar muchos detalles sobre él, lo único que se ha atrevido a confirmar es que no llevará ningún tipo de tocado. Un evento que promete ser muy especial y donde una de las ausencias más destacadas será la de Rocío Carrasco, que no podrá acudir a pesar de tener una gran amistad con el clan Campos.

Gtres

Lo cierto es que siempre dicen que de una boda sale otra, ¿está pensando Alejandra Rubio en pasar por el altar? La colaboradora no ha dudado en mojarse desvelando cuáles son sus planes de futuro con su chico. Además, ha aprovechado para confesar que María Teresa Campos tiene un deseo todavía más grande que el de ver a sus nietos darse el 'sí, quiero', ¿de qué se trata? No te quedes sin saberlo haciendo click en el vídeo de arriba.

