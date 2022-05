Hace más de dos décadas que Rosa López, o Rosa de España como se la llegó a conocer, saltó a la fama nacional después de ganar la primera edición de 'Operación Triunfo'. Una victoria que la catapultó enseguida pero de la que no salió bien parada. Ahora, más reconfortada y madura se ha abierto ha contar su historia de la forma más sincera posible, algo que no puede hacer sin explicar la figura de Iñaki, su pareja, quien le rescató de un concierto al más puro estilo 'El guardaespaldas'.

"Me sacó de un concierto de Marta Sánchez porque la gente se enteró de que estaba allí y le llamaron a él y otros compañeros", ha contado la artista en el programa 'Déjate querer' junto a Toñi Moreno, con quien guarda una gran amistad. "Yo sé que vuestra historia es muy bonita. Ha encontrado a un hombre que vive por y para ella", explicaba la presentadora. "Y yo vivo por y para él", apuntaba Rosa, momentos antes de que Toñi fuera a por Iñaki: "Me ha dicho que no quiere salir, pero me da igual", aseguraba bromeando.

Telecinco

"Esto lo consigue Toñi, ¿qué tendrás?", aseguraba visiblemente nerviosa Rosa, quien recibía a su novio con un apasionado beso para acto seguido escuchar cómo él alababa su autenticidad: "¿Que por qué me he enamorado de ella? Porque es así tal cual la veis cuando estamos en casa, paseando a los perros o recién levantados". Unas palabras que emocionaban a la cantante.

Ante esto, Rosa desmintió que estuviera embarazada aunque confesó que estaba muy enamorada y aceptaría casarse con su novio: “Para nosotros estamos ya como casados, para mí ya es como mi marido, pero para lo de ser madre creo que hay que ser muy valiente, yo ya tengo 41 años y se me va a pasar el arroz, pero por ahora no”. Y es que, concluyó que “yo soy muy feliz, tengo lo más maravilloso del mundo, tengo al mejor hombre que existe”, explicaba la andaluza.

