Las palabras de Rosa López siguen dando de qué hablar. La cantante confesó hace unas semanas haberse sentido poco escuchada en los meses después de haber salido de la Academia de Operación Triunfo. Una confesión que realizó en 'Lo de Évole', donde dijo que querría haber encontrado mayor empatía en los suyos. Unas palabras a las que reaccionó Manu Tenorio lanzando una pulla a su ex compañera: "Tampoco puedes pretender ganar un concurso y que a partir de ahí ya tengas un carné vitalicio de cantante y de artista", aseguraba.

A pesar de eso, el andaluz ha intentado empatizar con su antigua compañera: "A mí me pilló con otra edad, y al final cada uno cuenta la película según le ha ido", aseguraba el cantante. Unas palabras a las que ha reaccionado también Rosa López asegurando a través de declaraciones públicas cómo le han sentado las palabras de quien fuera uno de sus amigos más cercanos dentro de la Academia hace ya 20 años.

Gtres

"Hablé con él por teléfono y con Geno", ha asegurado en la premiere del documental de Laura Pausini, sobre quien asegura sentirse muy identificada "con su filosofía de vida". "Todo está muy bien con él, le quiero mucho", insistía la cantante quien quitaba hierro a todo: "todo esto surge de una declaración que no es para tanto".

Además, ha explicado una de sus declaraciones más polémicas, de las cuales no se arrepiente: "mucha gente me ha dicho que no me votó por pena, pero claro, hay muchas cosas que no han salido que explicaban eso, y eso está dicho desde una Rosa llena de inseguridades de hace 20 años. Ahora con mis 41 años intento ver la vida lo más natural posible, porque si algo hay en esta vida es ser felices".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io