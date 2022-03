Gloria Camila habla de la importancia de la salud mental tras confesar su anorexia

Este fin de semana ha saltado el rumor sobre una posible relación entre Gloria Camila Ortega y Miguel Abellán. La pareja se conoce desde hace muchos años y cada vez que están en público se muestran muy cariñosos. Esas muestras de cariño han hecho sospechar a algunos testigos que coincidieron tanto en el evento taurino que fue la joven con José Ortega Cano, como en una cena en dónde Gloria y Miguel se mostraban muy acaramelados. ¿Qué opina Gloria Camila de que la emparejen con el torero? La joven respondía a las especulaciones en 'Ya son las ocho'.

"Se daban la mano, se abrazaban... Tuvieron una actitud de como si fueran pareja. Se fueron solos en algún momento y tardaron en volver un rato", contaba un testigo. La joven no ha tenido ningún problema en contar que el torero es un gran amigo suyo, pero que cada uno tiene su pareja y están de lo más enamorados. "Miguel y yo somos amigos dese hace muchísimos años y es muy amigo de mi padre. No hay más", comenzaba explicando la colaboradora.

"También quiero decir que yo estoy con mi pareja muy bien. Miguel también está con su pareja, evidentemente, y es que no hay nada más. Pido un poco de respeto a esas personas que no son públicas". Dejando ese tema aclarado, la colaboradora de 'Ya son las ocho' también ha querido contar cómo está la situación en casa tras las duras palabras de Ana María Aldón sobre la relación con el torero. La joven ha contado que su relación con la gaditana es buena y ha querido dejar claro que nadie impide a nadie hablar con algunas personas.

"Creo que se dio a entender que mi padre tenía que llamar a mis tías a escondidas, que lo tienen coaccionado. Eso es totalmente falso. Mi tía Conchi por ejemplo está recién operada, mi tía Mari Carmen tiene a sus nietos… No es que estén en casa. Ni manipulan a nadie, ni meten mierda, ni nada", sentenciaba.

