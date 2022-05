¡Por fin! Belén Esteban recibe el alta hospitalaria tras su operación de tibia y peroné.La colaboradora de 'Sálvame' ya descansa en su casa tras la intervención a la que se tuvo que someter el pasado viernes. Más de una semana después de haber ingresado en el hospital, la ex de Jesulín de Ubrique ya descansa en su casa. Ahora, y tal y como ha venido haciendo desde que su caída, seguirá su proceso de recuperación al lado de su inseparable marido, Miguel Marcos, que se ha convertido en su mejor apoyo y en el mejor enfermero que la colaboradora televisiva ha podido encontrar.

Tal y como ha adelantado el programa 'Socialité' la de Paracuellos ha vivido unas semanas muy complicadas, pero después de haber seguido las recomendaciones de los especialistas y haber permanecido más de una semana ingresada en la Clínica de la Luz, ya se recupera en la tranquilidad de su hogar. La 'pesadilla' para Belén Esteban comenzaba el pasado 25 de abril en el plató de 'Sálvame' cuando en directo sufría una aparatosa caída durante una prueba que consistía en aguantar colgado en una barra al estilo de los concursantes de 'Supervivientes'.

Nada más producirse la caída, Belén ya anunciaba que se había roto algún hueso de su cuerpo. Rápidamente acudían los servicios sanitarios a atenderla y poco después se confirmaba el peor de los pronósticos: la rotura de tibia y peroné.

Gtres

Tres días después de aquello, Belén Esteban acudía a la Clínica de La Luz en Madrid a primera hora de la mañana para ser intervenida quirúrgicamente de su rotura. Pero debido a unas complicaciones en la herida, provocadas por la diabetes que padece no podía ser operada. Una vez curadas las heridas, La de Paracuellos llegaba en ambulancia junto a su marido, tumbada en la camilla y sin querer hacer declaraciones y tapada completamente con una manta para impedir que se viera su rostro. Fue entonces cuando fue intervenida con éxito de su operación.

Esta aparatosa caída ha roto muchos de los planes que tenía la colaboradora de televisión y empresaria, por eso ha estado muy baja de ánimos. Aunque a su lado siempre ha estado Miguel Marcos, que no se ha separado ni un instante de su lado y ha sido el encargado de ir dando los partes médicos sobre el estado de salud de la colaboradora de televisión.

