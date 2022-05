La vida de Belén Esteban ha dado un giro inesperado en las últimas semanas: todo le iba estupendamente con sus negocios, su vida en general y su nueva sección en televisión, pero desde que se enteró de que su sección se cancelaba y el accidente que sufrió en 'Sálvame', la colaboradora y empresaria está de capa caída. Belén ha tenido que pararlo todo para poder operarse y recuperarse bien de su fractura de tibia y peroné, de la que este pasado fin de semana ha tenido que ser operada, pero a pesar de la racha de mala suerte no ha estado sola: quien ha estado a su lado luchando contra viento y marea no ha sido otro que su flamante marido, Miguel Marcos.

Tras el emotivo mensaje en redes sociales de Belén, quien ha decidido romper su silencio y su anonimatos ha sido Miguel, que este fin de semana hablaba ante una cámara para reconocer cómo estaba yendo la recuperación de Belén: "Nos han dicho que todo bien", dijo escueta pero amablemente a una reportera del programa 'Ya es mediodía' este fin de semana, y es que la Prensa se ha interesado en todo momento por el estado de salud de Belén y algunos medios hasta se han apostado a las puertas del Hospital de La Luz, en Madrid, por el que se le ha visto entrar y salir lo justo, permaneciendo todo el tiempo que le ha sido posible al lado de su mujer.

La operación ha preocupado a muchos, especialmente a su marido, pero también a compañeros como Carlota Corredera, ya que la diabetes de Belén podía complicar mucho las cosas, aunque finalmente hemos sabido que todo ha salido bien.

Gtres

Gtres

Miguel se ha convertido, así, en pilar fundamental de la televisiva, a la que le va a hacer falta más apoyo que nunca, ya que se ha podido saber que está muy mal de ánimos, que empeoraron al saber que debía pasar por quirófano, y especialmente al enterarse de que su reposo y posterior recuperación llevará varios meses, en los que tendrá que cancelar o posponer sus planes personales y profesionales.

