Chanel ha hecho historia. Después de años sin subirnos al podio en Eurovisión, la diva del 'SloMo' ha conseguido un bronce que nos ha sabido a todos a oro y que muchos aún no nos creemos. Y en medio de esta vorágine que la cantante apenas ha podido asimilar, tal y como confesaba nada más bajarse del escenario tras el triunfo, no solo su teléfono está que echa humo con tantos mensajes de apoyo de famosos, sino también su agenda, repleta de bolos y conciertos. El primero de ellos, en Madrid con motivo de las fiestas de San Isidro que congregan este puente a miles de personas en las laderas y los principales enclaves del centro de la ciudad. La cantante de origen cubano se dará un baño de masas sin haber tenido apenas tiempo a asimilar todo lo que la está ocurriendo y la historia que ha hecho tras su #chanelazo.

Así lo ha confirmado el propio alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien no ha dudado en felicitar a la artista no solo por el puesto sino por la grandísima actuación que realizó sobre el escenario de Turín. "Es un orgullo ver a nuestro país conquistar el podio. Vamos a hacer que tu vuelta a España suene bien alto en toda la Plaza Mayor", ha asegurado. Motivo por el que el dirigente ha anunciado que estará presente para disfrutar del espectáculo que dará la joven artista.

Chanel no será la única cantante aunque sí es, sin duda, el plato fuerte. Nacha Pop, Tam Tam Go y Nena Daconte también estarán presentes en la tarde de este domingo en el festival 'Los40 Classic' que estará presentado por Tony Aguilar y Julia Varela, quienes se han encargado de la narración del festival en la retransmisión de TVE.

