Chanel ha vivido con mucha emoción su actuación en Eurovisión 2022. Tras su brillante actuación, la cantante ha dicho sus primeras palabras y lo ha hecho entre lágrimas que ella misma ha calificado de emoción. "Ha sido increíble", ha dicho mientras lloraba emocionada. Agradecía a la gente y a todo el mundo el apoyo que le han prestado.

Y es que Chanel ha contado con el apoyo de muchos famosos y también de gente de a pie que ha apostado por ella y por su canción.

La artista de origen cubano ha deslumbrado no sólo en su actuación sino también en otros actos que ha vivido durante su paso por Eurovisión, donde Chanel ha lucido distintos looks. Pero, sin duda, el secreto mejor guardado era el modelo que le había hecho especialmente para ella Palomo Spain y que ha estrenado en la gran final.

La artista había accedido directamente a la final del festival y ha demostrado que sus puntos fuertes han sido no sólo la canción sino también la coreografía y el baile. Y es que canción 'SloMo' es una de las principales apuestas de este certamen y las apuestas la situaban entre las cinco primeras en cuanto a votos.

Chanel tenía claro que lo iba a dar todo. "Prometo dar el show en Eurovisión", escribía en sus redes sociales antes de su ansiada actuación. Además, son muchos los fans de la artista que le han apoyado en Turín, donde se ha celebrado el Festival de Eurovisión 2022, y con los que se ha dado un gran baño de masas y su apoyo incondicional después de los duros meses de polémicas que vivió cuando fue elegida.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io