2 Miki Nadal View this post on Instagram A post shared by Miguel Nadal (@nadalmiki) El humorista ha querido compartir una imagen junto a la cantante y ha mostrado todo su apoyo a la joven hispanocubano que esta noche vive uno de las actuaciones más especiales de su vida.

3 Daniel Diges View this post on Instagram A post shared by Daniel Diges (@danieldiges) "Mi @chanelterrero bonita!!!! Hoy es el gran día!! Vas a dejar a toda Europa alucinados con tu energía tan bonita y tú gran talento!!!! Que orgulloso q estoy de ti!!!!!!! ❤️❤️❤️❤️Hoy estaré en el programa de después de @eurovision para darle toda mi energía!!"

4 Soraya View this post on Instagram A post shared by @soraya82 "Siempre en mi memoria y en mi corazón aquel día ….💜Hoy es la noche de @chanelterrero y brillará ! Estamos mandándote todo nuestro apoyo y amor desde aquí! GRACIAS por haber defendido tu equipo y tu esta candidatura haciendo historia .Ahora viene lo bueno , pase lo que pase ..TE QUEREMOS ❤️".

5 Yotuel muestra su apoyo a su compatriota View this post on Instagram A post shared by Yotuel (@yotuel) "Este fin de semana se celebran 2 de los eventos más importantes del año en Europa, @eurovision y @championsleague , los dos tienen algo en común 2 mujeres cubanas liderando con su arte.2 mujeres con una realidad común y es que a pesar de haber nacido en Cuba y tener un talento impresionante tuvieron que emigrar de niñas para conseguir sus sueños.Hoy abrazadas por países que las adoptaron y les dieron un hogar triunfan en el mundo. Yo las observo desde la admiración de cómo una isla tan chiquita pueda ser fruto de tanta música pero con el dolor también de que Cuba no hable de ellas porque son el símbolo de lo que no quieren mostrar, el que sale a buscar un sueño porque dentro hay un techo que no te deja levantar la cabeza ni para respirar, así dice la canción “Lola” que hice con @camilacabello y @beatrizluengo para su nuevo álbum y que deja la realidad plasmada en sangre para todos nosotros.Suerte a las dos guerreras!!!Patria y Vida 🇨🇺 Cuba próspera 🙏🏾#eurovision #championsleague".

7 Ana Mena Twitter La cantante también ha querido mostrar su apoyo a la artista que este año representa a España en Eurovisión.

8 Pastora Soler Twitter Ella sabe lo que es estar en la piel de Chanel porque ha sido una de las presentantes de España en Eurovisión.

9 Thalia Twitter El talento de Chanel ha traspasado fronteras y la mismísima cantante mexicana ha mostrado su apoyo.

10 Telecinco muestra su apoyo View this post on Instagram A post shared by Telecinco.es (@telecincoes) La cadena de televisión privada ha querido mostrar su apoyo a la artista con este vídeo de Carmen Alcayde poniéndose en su piel.

