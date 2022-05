Ignacio de Borbón no se siente integrado en la Playa Royale y cada día se nota más su distanciamiento con sus compañeros de 'Supervivientes'. El joven se siente solo y no encaja con el grupo que se ha hecho entre sus compañeros, quienes cada vez que lo ven hablando con los compañeros de la otra playa se enfadan. Y es que, el sobrino del rey busca refugio en los Fatales cuando necesita desahogarse pues ha hecho mejores migas con ellos, algo que Nacho Palau le recriminó acusándole de 'bienqueda'.



"Yo no soy un 'bienqueda', es mi personalidad. Yo creo que ayudo a mi equipo en todo lo que puedo y hago lo mejor para mi equipo siempre", respondía el joven quien se defendía de las acusaciones de todos sus compañeros, no solo de Palau. Dessy, por su parte, le señalaba que ellos no le estaban dando la espalda en ningún momento: "Das a entender a los demás que te tratamos mal y eso no es verdad". "Yo eso no lo he dicho nunca", respondía Ignacio.



Telecinco

Nacho Palau ha querido advertir a su compañero sobre el equipo de Playa Fatal: "Allí hay gente más falsa de lo que tú te imaginas". Una frase que hizo que Anuar Beno, se levantara del banco de la Palapa para acudir con Ignacio haciendo que el ex de Miguel Bosé entrara en cólera: "Vete con tus amigos". "No, estoy hablando contigo", respondía Ignacio. "Yo ya te he dicho todo lo que te tenía que decir", zanjaba Palau.

Al día siguiente en la playa, la discusión seguía y Nacho Palau recriminaba a Ignacio acusándole de 'chivato'. "A mi me da la sensación de que todo lo que pasa aquí, tu vas, lo criticas y luego se lo cuentas a los de la otra playa", le ha reclamado. Ignacio de Borbón ha sido muy claro: "Yo no he hecho eso en la vida. Hay veces en las que no me siento bien aquí, siento que tengo más temas de conversación con los de la otra playa. Te juro por mi hermana que yo no he dicho nada de ti nunca. Yo no voy a llorar a nadie". Explicaciones que no convencieron a ninguno de la playa pues Dessy, Marta y Alejandro se sumaban a la crítica.

Telecinco

Esta actitud no le ha gustado nada a sus compañeros de la Playa Fatal quienes recriminaban la actitud de Nacho Palau. "Parece que le sale maldad de dentro. Cómo habla a Nachito, a Anuar, a mi", decía Yulen. "Nachito le veo una persona muy noble que está recibiendo allí palos por todos lados", respondía Juan.

Así, Anabel se animaba a defenderle ante Dessy mientras hablaban en la valla asegurando que "no viene a decirnos nada vuestro" mientras que Ana Luque añadía que "creo que no le echáis cuentas y se siente inferior". Sin embargo, no convencían a su compañera quien seguía diciendo que siente que es falso. "Lo de Nachito es un abuso, son cuatro contra uno, ¿Palau no era tan amigo de él?", decía Yulen, "A ver, yo no soy dios para verlo todo pero creo que no es falso. Y si el chico viene para desahogarse, ¿con quién se va a desahogar, con las iguanas?".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io