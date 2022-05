La cantante Tamara, tras una época algo complicada en lo personal y en lo profesional, ha podido celebrar la Primera Comunión de su hija pequeña, Valentina. La artista ha formado una bonita familia de la que no para de enorgullecerse. El pasado sábado 14 de mayo, Tamara y los suyos se reunieron en la iglesia de Nuestra Señora de Montserrat de Castelldefels, en Barcelona, donde la cantante, su marido, la niña y los otros tres hijos del matrimonio celebraron este día tan especial junto a un grupo de amigos. Tamara estaba radiante, tal vez porque también atraviesa una buena racha profesional, pues dos días antes había iniciado en Madrid su próxima gira, con la que festeja sus más de veinte años de carrera. Hablamos con ella de este dulce momento.

Enhorabuena Tamara por la Primera Comunión de Valentina. ¿Ella o tus otros hijos quieren seguir tus pasos?

De momento están estudiando y son buenos alumnos. Héctor (el pequeño), afina muy bien. Pero no me gustaría que mis niños se dedicaran a lo mismo que yo. Es una carrera muy difícil, sacrificada y que requiere de mucho esfuerzo. Si alguno de mis hijos me dice: "Mamá, quiero ser artista", lo apoyaré, pero preferiría que no.

¿Cómo son de carácter?

Daniela (16) es muy buena estudiante y tiene bastante carácter; Leandro (13) es sociable, dulce y cariñoso; Valentina (9) es un terremoto; y Héctor (6), un ángel.

Jordi Bardajil

¿Por qué revelaste que Héctor es autista?

Hay muchas personas que sufren ese trastorno y me parece que está bien hablar con normalidad y darle visibilidad. No es una enfermedad. Hay varios grados y Héctor tiene uno muy leve. No es un problema, el niño hace vida normal y juega con sus amigos y hermanos. Además, con tres hermanos mayores se ha tenido que poner las pilas. Y desde los dos años y medio está haciendo terapia.



Llevas 17 años casada con Daniel Roque. ¿Cómo se hace para mantener el matrimonio tanto tiempo?

Respetándose mutuamente y admirando lo que hace el otro. Y querernos con nuestros defectos. Somos compañeros de vida.

Será complicado cuando te vas de gira.

Cuando me voy, él se ocupa de la familia, y cuando estamos juntos nos lo repartimos. De todas formas intento comprimir al máximo mi trabajo.

¿Cómo te mima él?

Mi marido es muy detallista. Me regala flores, busca algún hotel de vez en cuando para que hagamos una escapada los dos solos...

¿Os marcáis días y espacios para estar solos?

Con cuatro niños en casa es todo muy complicado (risas).

Tú querías una familia numerosa.

Porque soy muy maternal. Voy a cumplir 38 años y tengo una hija de 16. En todo he sido muy precoz. ¡Hasta nací sietemesina!

Tu paso por 'Masterchef Celebrity 6' debió ser muy duro para ti.

Mis compañeros fueron maravillosos, pero el programa me decepcionó un poco. Yo creía que era más de cocina y resultó ser un reality.

Jordi Bardajil

Te presentaste para ganar un poco de dinero, pues con la pandemia no tenías actuaciones y Dani tuvo que cerrar la discoteca.

Yo no tenía una mala situación económica. Me presenté porque me lo ofreció Susana Uribarri (representante e inseparable amiga de Ana Obregón) y a mí el concurso me gustaba muchísimo. Todos sabéis que me encanta cocinar. Cuando voy a cualquier país me gusta conocer su gastronomía.

Con la pandemia muchos artistas lo pasaron mal, sería algo normal.

Las cosas se sacaron de contexto. Yo sólo dije que era difícil sacar adelante una familia con cuatro hijos. Pero no dije que estuviera mal económicamente. Fui a un programa entusiasmada y me decepcioné.

Para esta ocasión, Tamara lució un vestido de color lavanda, con volantes en el hombro derecho y cinturón diseñado por Luisa Fernández, que también vistió a la pequeña Valentina. Jordi Bardajil

El videoclip de tu última canción, 'Muero por verte', es especial…

La trama es muy bonita. He roto esquemas como cantante de música romántica y ahora lo hago otra vez. El tema va de una persona que está entre dos amores, un hombre y una mujer, y al final se inclina por ella. Yo soy una mujer del 84, con mentalidad abierta. En el amor no importa el género ni las etiquetas.

¿Los boleristas rompéis esquemas?

Mira Olga Guillot cuando cantó 'Soy lo prohibido'. Era la amante de un señor casado. El bolero ha roto esquemas y es pionero en muchos temas.

Recuerda algún momento especial de estos más de veinte años de carrera.

Conocer a mi ídolo, Luis Miguel, en su gira por España, en 2018. Fue muy emotivo porque le admiro mucho, es mi referente musical y porque él escucha mi música desde que empecé.

