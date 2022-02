Ahora cuenta con más de 1,7 millones de seguidores en Instagram, donde la creadora de contenidos, que hace unos días sufrió un accidente doméstico , intenta alejarse de artificios y mostrarse natural en su día a día. La joven, casada con Risto Mejide, su mejor apoyo , con quien tiene una hija, Roma, se sinceró como nunca en 'Freeda', la comunidad digital que da voz a todas las mujeres, donde habló de las redes sociales, de su familia y de la importancia de cuidar la salud mental.

Laura ¿Qué es ser influencer?

Si me puedo definir, tal vez prefiero hacerlo como creadora de contenidos porque he estado en varias plataformas: Instagram, Tiktok, Switch… Y luego están las marcas que deciden confiar en ti.

Háblame un poco de los mitos que hay alrededor de esta profesión.

Lo que siempre se escucha es "pero si esto no es un trabajo, no tienes que hacer nada. Solo sacar fotos durante el día y ya está". Esto yo creo que es lo que nos persigue a todos. Si es o no un trabajo cansado, eso ya es otro tema.

"Creo que, normalmente, manejo bien las críticas"

Laura, ¿y cómo llevas el odio en redes?

Pues depende de la temporada. Siempre digo que bastante bien. Llevo ya casi siete años en esto y creo que normalmente manejo bien las críticas, me las tomo incluso a cachondeo y con sentido del humor.

¿Y sueles contestar?

A veces lo hago, otras veces me enfado… Últimamente intento no meterme mucho porque si no, creo que se crecen.

¿Has llorado mucho para llegar donde estás?

Voy a ser totalmente sincera. No me ha costado tanto como a otras compañeras. Por suerte o por desgracia, mi marido es quien es, entonces he tenido más alcance y he tenido más facilidades para conseguir seguidores. Pero me ha costado. No es algo fácil, hay mucho trabajo detrás, crear una comunidad que se vea reflejada en ti, que empatice…

"Mis inicios con Risto los llevé con muchísima naturalidad"

Tienes críticas precisamente por ser la mujer de Risto, ¿cómo lo llevas?

Yo creo que es algo con lo que voy a tener que vivir siempre. La sociedad es como es y siempre voy a ser la mujer de Risto. Muchas veces me enfada porque si yo hubiera decidido –que es totalmente lícito–no trabajar, ok. Pero no es mi caso. Yo he querido trabajar. Me molesta porque, haga lo que haga, siempre va a parecer que lo he conseguido por él. "Ah, saca un libro porque su marido le firma un contrato"…

Cuando empezaste con él, ¿tuviste problemas con tu familia o con tus amigas?

Es que yo lo llevé con muchísima naturalidad. De hecho, cuando empecé a hablar con Risto, yo se lo decía a mi madre. Mis amigas se pensaban que era un perfil falso y que alguien me estaba tomando el pelo.

Fuiste madre muy joven.

Sí, con 23 años. Tenía claro que quería ser madre y joven, pero por cómo fue toda nuestra historia, sentimos que era el momento. La llegada de un hijo cambia todo, tu relación de pareja, tus amistades, laboralmente… Pero no lo cambiaría por nada del mundo.

¿Cómo llevaste los cambios físicos?

Si ahora me pongo a pensar digo: "no lo llevé tan bien". El cuerpo cambia, obviamente, y a raíz de eso luego me operé el pecho por una serie de complejos que tenía. Yo intentaba normalizar que no salimos perfectas después de dar a luz.

No publicas fotos de la cara de tu hija en redes.

Es una decisión que tomamos los dos cuando nos quedamos embarazados. Queremos que tenga una vida normal, aunque tenga unos padres conocidos.

"De pequeña ya estuve en terapia por el tema de la separación de mis padres"

¿Qué opinas de la salud mental?

Parece que en redes sociales siempre tienes que estar bien. Y es mucha presión. Yo de pequeña ya estuve en terapia por el tema de la separación de mis padres, pero empecé hace un año por las redes sociales y me ha salvado la vida. Este verano decidí desconectar de ellas y ahí es cuando vi que estaba mal. Por inercia vas arrastrando muchas cosas y no te das cuenta, y sigues y sigues. Es necesario hacer un trabajo fuerte, un cambio.

¿Qué me dirías si me quisiera dedicar a esto?

Te diría que tienes que recordar siempre que eres tú la que está trabajando en redes. Si por las críticas vas a cambiar tu manera de hacer las cosas, no te dediques a esto porque no vas a ser feliz. La vida es tuya y hay que vivirla.

