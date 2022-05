Rossy de Palma ha sido la actriz que más flashes se ha llevado en el Festival de Cannes. A pesar de que es un evento relacionado con el cine, muchas estrellas son las que pasan por el photocall arrasando con sus looks. Eso es lo que ha provocado la actriz española al desfilar por la alfombra roja en la inauguración de la 75 edición del certamen.

La chica Almodovar conquistó las cámaras anoche con un esmoquin de Saint Laurent por Anthony Vaccarello. Esta mañana del 18 de mayo la actriz volvía a sorprender con un look de lo más arriesgado. Se ha tratado de un traje chaqueta de pantalón corto en color blanco que ha combinado con unas originales alpargatas de cuña con tiras transparentes. Un par de gafas de sol XXL y un abanico, accesorio al que es muy aficionada, completaban el conjunto.

Gtres

"Artista de múltiples talentos e icono de la moda con una personalidad rebelde pero atractiva, Rossy de Palma ha seducido a numerosos diseñadores y creadores de moda, de música, fotografía y arte en el mundo entero. Nadie mejor que ella, conocida por su originalidad y su implicación, para presidir una sección que busca la audacia y la espontaneidad", así presentaban los organizadores de Cannes a la actriz, cuyo papel era la de presidenta de una de las secciones del festival.

Sin duda el look está pensado y hecho para ella, ya que no cualquiera puede lucir con gracia unas bermudas y que quede elegante. Los outfits de Rossy de Palma pasarán a la historia como looks inolvidables.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io