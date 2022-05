Este miércoles 18 de mayo, Miguel Báez Espuny 'El Litri' ha fallecido en Madrid a los 91 años. Hace tan solo cuatro días, su hijo se casaba con su novia Casilda Ybarra después de su divorcio con Carolina Adriana Herrera. El torero fue el gran ausente de la celebración por arrastrar una enfermedad desde hace años. Aún se desconoce si su hijo Miguel Báez Spínola sabe de esta triste noticia o aún no porque se encuentra ahora mismo de luna de miel.

Los restos mortales del diestro se trasladarán a Madrid y a la capilla ardiente acudirán muchos familiares y amigos del torero onubense. 'El Litri' llevaba años apartado de los focos debido a su enfermedad y ahora deja un gran vacío en su familia y en el mundo del toreo.

Miguel Báez Espuny 'El Litri' fue uno de los más destacados de la década de los 50 y miembro de una exitosa saga familiar en el albero, ya que su hermano Manuel y su hijo Miguel también vistieron el traje de luces.

El matador nació en la localidad Valenciana de Gandía el 5 de octubre de 1930. Pronto se mudaba a Huelva y empezó a hacer sus primeros pinitos en el mundo del toreo. Su fama llegó a ser tal que en 1960 se realizó una película titulada 'El Litri' y su sombra donde se narraba la historia de toda la saga, siendo él el protagonista.

