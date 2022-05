Después de meses de enfrentarse a los retos más extremos y poner sus cuerpos a prueba, la segunda edición de 'El Desafío' ha llegado a su fin. Y en la reñida última gala se han enfrentado cuatro titanes de peso; Jesulín de Ubrique, Omar Montes, Raquel Sánchez Silva y Juan Betancourt. Los otros cuatro participantes de la edición, que se han quedado a las puertas, han sido María Pombo, El Monaguillo, Norma Duval y Lorena Castell.

En un final muy reñida en la que solo ha habido la diferencia de un punto. El modelo ha logrado un total de 194 puntos batiéndose en duelo con el cantante, ex de Isa Pantoja, que ha conseguido 193 puntos. El tercer lugar fue Raquel Sánchez Silva, pese a que comenzó esta última gala como número 1. Jesulín de Ubrique, por su parte, quedó en cuarto lugar.

"Muchas gracias a todos. Me lo he pasado genial. No me lo esperaba para nada. Estoy muy contento. He vivido cosas increíbles y he hecho cosas que nunca hubiese imaginado hacer bien en mi vida. Le digo a todo el mundo que ha sido la mejor experiencia que he vivido nunca", ha afirmado Juan Bentancourt, muy emocionado y sin poder contener las lágrimas.

El modelo no lo pasó nada bien al inicio del programa y estuvo dos semanas sin poder competir por una lesión. Sin embargo, ha sabido superar los obstáculos cada semana y proclamarse como vencedor de esta segunda edición, que tuvo en su primera edición como ganadora a la actriz Kira Miró. El modelo, que ha dado los 30.000 euros del premio a la ONG Apanate, una pequeña ONG que trabaja con el sector de la infancia.

Así termina la clasificación de la segunda temporada de 'El Desafío' #DesafíoFinal pic.twitter.com/aDn8ZgkyQ6 — El Desafío (@eldesafioA3) May 20, 2022

