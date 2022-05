Después de los más de 36 días que estuvo ingresado a causa del COVID, Antonio Resines está prácticamente recuperado y ha acudido a 'Déjate querer' para contar su historia. Una historia en la que no deja de agradecer a la sanidad pública y a los médicos del Hospital Gregorio Marañón por su implicación y por salvarle la vida durante el ingreso y posteriormente. "Me enseñaron a andar otra vez. La UCI es muy dura y después de 36 días ingresado perdí el 80% de la masa muscular y no me sostenía. No podía ni darme la vuelta en la cama", explicaba.

Ahora ha recuperado masa muscular y puede superar las secuelas que le dejó no solo la UCI sino también las del COVID: "He salido con algún desajuste de palabras: pensaba en un objeto y si no lo veía, no lo podía decir". Un tiempo en el que se ha sentido totalmente arropado por el público: "He descubierto el cariño que me tiene la gente, no es que me tirasen piedras por la calle antes", ha asegurado el actor entre bromas. "Llevo 40 años engañando a la gente para que crean que soy buenísima gente", ha añadido.

Telecinco

Y es que Antonio ha contado una divertida anécdota con una mujer que se cruzó con él en un paso de cebra y que casi provoca un accidente. "Estaba dando un paseo, con las muletas, agotado y echo un cristo. De repente estaba pasando un semáforo y se para una señora encantadora y se pone 'qué bien te veo' y se me puso a aplaudirme. Me paré para agradecerle pero de repente se pone el semáforo en verde. Estábamos en medio de la carretera con las muletas y yo no era capaz de ir corriendo al otro lado. Y la señora cogiéndome del brazo, y yo diciéndola que ya pero que nos van a atropellar. Horroroso", decía entre risas.

Después de todo, Resines ha confesado que no se plantea ningún cambio porque le gusta su vida. Eso sí, su mujer, después de mantenerse en vilo durante dos meses acudiendo cada día al hospital, fue de viaja a Nueva York: "se dio un buen homenaje porque lo ha pasado muy mal". "Yo sé lo que es estar ahí todos los días con alguien a quien quieres y se pasa mal. Y más cuando no sabes qué va a pasar porque tú te vas a casa por la noche esperando que te den el parte y si no te llaman o te llaman tarde, estás esperando a que te digan que ha muerto. Es duro".

En este tiempo el actor no solo ha recibido el cariño de personas anónimas sino también de personalidades célebres como sus compañeros de profesión "que tengo la suerte de que sean amigos de verdad"; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien le mandó primero un telegrama y después una carta cariñosa celebrando su recuperación; o la Reina, con quien se Whatsapeó.

