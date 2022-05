La boda del primo de Alejandra Rubio, Jose, sigue dando de qué hablar. Después de los rumores de mala relación entre Carmen Borrego y su futura nuera, o de los motivos de las ausencias de Rocío Carrasco y Belén Ro, las consecuencias de la exclusiva vendida y las imágenes de la boda que se han filtrado son el motivo de debate en estos momentos. Y ahora, en medio del huracán, Alejandra Rubio ha realizado una publicación en Instagram mostrando imágenes inéditas de la celebración, sobre todo, de su vestido, el de su abuela, su tía y el traje de su novio, Carlos.

Mientras que durante un tiempo el outfit elegido ha sido toda una incógnita, de hecho Alejandra se cambió de vestido para poder entrar en directo en 'Viva la vida', ahora ha dejado ver todos los detalles. Se trata de un diseño de Hanibal Laguna compuesto de tela de gasa verde con estampado floral de manga larga y falda asimétrica, más larga por detrás que por delante, fruncido a la cintura que combinó con unos zapatos rosas a juego.

Pero este no ha sido el único detalle que ha revelado. La hija de Terelu Campos ha posteado una imagen con su abuela, María Teresa, a quien se la puede ver luciendo su vestido rosa palo, el cual también era un secreto a voces. También podemos ver a su chico en una imagen en la que los dos aparecen abrazados vistiendo él un traje en color camel.

Pero si algo ha llamado la atención ha sido un vídeo en el que se puede ver a Tristán Martínez, artista amigo de los novios, guitarra en mano cantando 'Sabor a mi' de Luis Miguel mientras que Carmen Borrego, con una amplia sonrisa en la cara, le sujeta un micrófono, dejando también ver parte de su traje en verde militar con manga tres cuartos y falda hasta las rodillas.

Unas imágenes que podrían avivar la polémica en contra de Alejandra Rubio, a quien se la ha acusado de ir en contra de su familia. Incluso después de que Rocío Carrasco confesara que a su boda sí iría, palabras que hicieron que Carmen Borrego se rompiera en directo sintiendo que se hacía de menos a sus hijos. ¿Cómo le sentará ahora este post?

