La boda del hijo de Carmen Borrego sigue dando de qué hablar. Después del debate sobre la relación entre la colaboradora de 'Sálvame' y su nuera o las ausencias a la ceremonia, ahora ha comenzado el análisis de todo lo que ocurrió. Así, en 'Sálvame' han analizado los posibles motivos por los que Carmen Borrego no disfrutó de la boda, criticando que fuera la expectación mediática. "No puedes decir que ahora de tu hijo no se habla cuando te has pasado semanas hablando de la boda", apuntaba María Patiño.

Un análisis al que se unía Pipi Estrada quien cada vez pasa más tiempo como colaborador en 'Sálvame' desde que hiciera su doble sesión de polígrafo criticando a las Campos. El periodista deportivo añadía que la benjamina del clan, Alejandra Rubio, podría ser la que incendiara una nueva bronca entre la familia, acusándola de ser un "enemigo infiltrado" de todas ellas con sus intervenciones en los programas en los que colabora.

Telecinco

Pipi Estrada hacía una acusación muy dura contra la hija de Terelu Campos: "Esta familia desunida, que lo está demostrando día a día, tienen un enemigo infiltrado: Alejandra. Ella va con un bidón de gasolina permanentemente dentro del clan Campos". Y es que la propia Carmen ha desmentido que estuviera tensa durante la boda. "Yo enfadada no estuve en ningún momento, estuve súper feliz", aseguraba, "fue muy bonito y muy emotivo".

Una acusación a la que el periodista añadía un ejemplo de lo que se pudo escuchar durante la boda: "Es más, Alejandra dice con mucha sorna 'Rocío a mi boda sí iría'". A este respecto añadía, en referencia a como Rocío Carrasco habla de las Campos que: "Aquí estamos hartos de escuchar y se nos llena la boda de 'mi hermanita'. Pues si tanto es 'tu hermanita', se casa el hijo de 'tu hermanita'. Del capítulo de Rocío Carrasco no se ha puesto el punto final".

No obstante, sobre la ausencia de Carrasco, Carmen Borrego sí ha querido zanjarlo asegurando que "no voy a entrar en ninguna polémica de la boda de mi hijo, yo lo he explicado, Rocío no pudo venir y nada más".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io