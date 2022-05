Belén Rodríguez ha pasado en las últimas semanas por el quirófano. Pero no ha sido por accidente. A diferencia de Belén Esteban, quien acaba de ser operada, o de Lydia Lozano que se rompió el radio del brazo izquierdo, la colaboradora de 'Sálvame' ha pasado por cirugía para hacerse un retoque en el pecho. Y es que se acerca la temporada de piscina y playa ya y Belén quiere estar estupenda para lucir tipo tanto en bikini como en bañador, estando lista para disfrutar al máximo.

Así, después de la operación y el postoperatorio, la colaboradora ha reaparecido en el plató de 'Sábado Deluxe' mostrándose muy orgullosa del resultado que había tenido su nuevo retoque estético. "Poco me he hecho, eh", decía la colaboradora a Jorge Javier en el momento de su reaparición, en el que aprovechó para hacer un test a Kiko Rivera sobre si seguía el paso de su prima, Anabel, en 'Supervivientes'.

La colaboradora se mostraba muy orgullosa de su nuevo busto, tanto que ya ha anunciado que enseñará el resultado en cuanto termine el postoperatorio. "En estos momentos tengo los pechos más bonitos de España, con el permiso de María Patiño... Los enseñaré pero es que me he operado hace solo una semana", explicaba a su íntimo amigo, Jorge Javier Vázquez, quien alababa el resultado en el plató.

Orgullosa, también anunció que continuará retocándose todo lo que vea necesario. "Me he hecho de todo un poco... Y poco me he hecho, ¿eh? Voy a seguir".

