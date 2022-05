Helen Lindes llora la muerte de su madre. Norma Lindes fallecía este pasado domingo 22 de mayo a los 83 años de edad en la isla de Lanzarote. Todos los familiares de la modelo están pasando por unas horas horribles pero sí que están recibiendo muchísimas muestras de cariño.

Las desgracias se le acumulan a la familia, ya que hace muy pocas semanas que fallecía su suegro, el padre del jugador de baloncesto Rudy Fernández. "La vida es difícil. Te pone barreras, te lleva al límite y te hace sufrir", escribía la modelo en Instagram para despedir a su suegro.

Instagram

Por el momento, Helen Lindes no ha reaparecido en sus redes sociales donde suele ser bastante activa pero la que ha dado la terrible noticia ha sido la agencia de representación de la modelo: "Marta Asturias Management y todo su equipo lamentan profundamente el fallecimiento de Norma Lindes, la madre de Helen Lindes. MA Management quiere expresar sus condolencias, afecto y gran cariño por Norma Lindes, Helen Lindes, por sus familiares y por todos sus seres queridos. Ella seguirá estando entre nosotros dejándonos sus enseñanzas y su humor".

"El Real Madrid C.F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Rodolfo Fernández, padre de nuestro jugador Rudy Fernández. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño y afecto a su esposa, Maite, a sus hijos Rudy y Marta, y a todos sus familiares y seres queridos. Rodolfo Fernández ha fallecido a los 66 años de edad. Descanse en paz", publicaba el club blanco en su web, mostrando su apoyo incondicional a una de sus estrellas ante esta dolorosísima pérdida.









