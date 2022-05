Kiko Hernández, siempre con Rocío Carrasco View this post on Instagram A post shared by Kiko Hernández (@kikohernandeztv) El colaborador no ha dudado en volver a mostrarle públicamente su apoyo a Rocío Carrasco después de sus últimas apariciones públicas, en las que ha cargado contra Antonio David y Olga Moreno, y también contra Marta Riesco. "Valiente... y, una vez más... sincera", le ha dedicado en Instagram con una foto en la que aparecen juntos.

La bonita historia de la camiseta de Pau Donés View this post on Instagram A post shared by Jarabe de Palo (@jarabeoficial) El cantante, que falleció en 2020 tras un largo cáncer, dejó un garn legado con sus canciones, y ahora el grupo Jarabe de Palo ha compartido una gran noticia: la camiseta que su hermano Marc Donés sacó para recaudar fondos contra el cáncer, ahora es un sello que se puede comprar por 5'80 euros en cualquier oficina de Correos, y que seguirá para seguir aportando un granito de arena contra esta terrible enfermedad.

Ana María Aldón y la extraña costumbre con su hijo antes de dormir Ana María Aldón Instagram La empresaria no ha mostrado demasiado en sus últimas historias, pero tampoco ha hecho falta, y es que ha explicado que antes de dormir, su hijo -José María Junior- y ella escuchan a Beethoven. Desde luego no parece común... pero cada uno coge el sueño como puede y quiere.

Laura Matamoros, ahora fan del golf Laura Matamoros Instagram No sabíamos que la hija de Kiko Matamoros tenía una afición tan pija, pero ahora resulta que le ha dado por jugar al golf. Y además parece que tiene un buen 'swing'...

Omar Sánchez pasa de 'Supervivientes' y de Anabel... Omar Sánchez Instagram ...en el gimnasio. Y es que al canario parece que por un oído le entra y por otro le sale lo que Anabel diga de él en Honduras: ella ha afirmado que le echa un poco de menos... pero él parece más centrado en sacar un buen cuerpazo para lucir este verano que en volver con ella, si bien ha sido un caballero y le ha mostrado todo su apoyo públicamente.

Violeta Mangriñán se cuela en el Hormiguero para ver a William Levy Violeta Mangriñán Instagram No son pocas las fans que el protagonista de 'Café con aroma de mujer' tiene en España, pero Violeta ha sido de las suertudas que han podido tenerle entre sus brazos, porque la influencer consiguió 'colarse' entre el público de 'El Hormiguero' y además hacerse una foto con él. Nos corroe la envidia... aunque sea sana.

Beatriz Luengo y Yotuel, de museo View this post on Instagram A post shared by Beatriz Luengo (@beatrizluengo) La pareja ha sorprendido a sus fans dando una gran noticia: los looks que pasearon el pasado año por la alfombra roja de los Grammy, inspirados en su canción 'Patria y vida', estarán en el museo que la organización de los premios tiene en Los Angeles. Ambos se han mostrado honrados y muy orgullosos de poder estar entre otros grandes cuyos looks también se encuentran allí y que forman parte de la historia de la música.

Chanel ya va camino de Turín View this post on Instagram A post shared by eurovisiontve (@eurovisiontve) Ha sido este 4 de mayo cuando la artista Chanel Terrero y todo su equipo ha puesto rumbo a Turín para empezar con los ensayos de la que será una de las actuaciones de Eurovisión más esperadas, tanto por los eurofans españoles como muchos del extranjero. Será el próximo día 14 cuando podamos comprobar si, por fin, España puede volver a ganar el festival desde 1968, cuando Massiel se hizo con el premio con su 'La La La'. ¡Ánimo y deja los nervios atrás!



Hugo Silva presume de mascota View this post on Instagram A post shared by Hugo Silva (@___hugo_silva) EL actor es un gran amante de los animales, y lo ha demostrado mostrándole al mundo instagramero a su mejor amigo, un podenco lobo precioso con el que ha aprovechado para lanzar un mensaje: "No compres, adopta".

