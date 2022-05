Mila Ximénez: sus mejores momentos en televisión

Uno de los momentos más especiales de la 'Sálvame Fashion Week' lo protagonizó Ágatha Ruíz de la Prada. La noche fue grandiosa, aunque comenzara de aquella manera. Chelo García-Cortés, nada más empezar el desfile, tuvo una mala caída provocándole una lesión en el brazo. De inmediato, el equipo médico atendió a la periodista y finalmente tuvo que ser trasladada al hospital porque toda pintaba que se trataba de fractura. Finalmente las placas confirmaban que tenía rotura de radio.

El show debía continuar, por lo que el Maestro Joao sustituyó a la periodista en los desfiles. Le tocaba el turno a la colección Ágatha Ruiz de la Prada llamada 'Ágatha love Sálvame' y mientras que desfilaban orgullosos los colaboradores, incluso Anabel Pantoja y Kiko Matamoros desde Honduras, todos tenían un único pensamiento: Mila.

Mila Ximénez era musa de la diseñadora y en este desfile que se celebraban los 13 años de 'Sálvame' no podía faltar. "Oye, qué duro es esto, ¿no? Nunca te he agradecido lo bien que hablas de Mila, y tengo que decirte también que el momento en el que desfiló con uno de tus trajes es uno de los que ella recordaba con más felicidad", le confesaba Jorge Javier Vázquez a la diseñadora bastante emocionada.

"Quién me iba a decir que Sálvame iba a ser tan importante en mi vida. Cómo nos estamos acordando de nuestra amiga y qué bien llevaba mis trajes. Me habéis convencido, os quiero", contestaba la diseñadora con lágrimas en los ojos.

