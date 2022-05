El estado de salud de Ana Rosa Quintana sigue siendo toda una incógnita. Después de someterse a una operación con motivo de su cáncer de mama, la presentadora sigue estando convaleciente y los únicos mensajes que nos llegan son a través de sus compañeros. Si bien el primero en tranquilizar a sus seguidores fue Joaquin Prat confesando que ya se encontraba en casa después de la operación, ahora ha sido su eterna competidora en las mañanas televisivas, Susanna Griso, quien ha explicado su estado de salud.

A pesar de la 'rivalidad' que existe entre los programas que ambas presentan, las periodistas cuentan con una amistad que mantienen a día de hoy y por lo que Susanna se interesa por el estado de Ana Rosa siempre que puede. Así la catalana, a las puertas de un espectáculo de ballet con parte de las bailarinas de origen ucraniano, ha comentado cómo se encuentra su compañera de profesión.

Gtres

Según ha podido contar Grisso en declaraciones a Europa Press recogidas por Lecturas, Ana Rosa está mucho más tranquila y animada y con ganas de volver al plató. Y es que, tal y como confesó Joaquín Prat, todo parece indicar que volverá a la carga antes de lo que nos esperamos puesto que se encuentra ya en la recta final de su recuperación.

Aunque aún queda proceso de recuperación y no hemos conocido nada de su boca, podría sorprendernos encabezando de nuevo el programa que lleva su nombre en la próxima temporada. Hasta ahora, Patricia Pardo, recientemente galardonada ha sido la encargada de sustituir a la reina de las mañanas, manteniendo el espacio líder de audiencia a pesar del incremento que ha vivido 'Espejo Público' en los últimos meses.

