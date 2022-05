Luis Lorenzo es el nombre propio de la crónica de este 27 de mayo. La noticia de su detención como sospechoso de asesinato ha sorprendido a todo el país, y mucho más a los que han trabajado con el actor no solo en la ficción sino también en la prensa rosa, como es el caso de Lydia Lozano. El actor, que se encuentra en libertad condicional junto con su mujer, es acusado de haber envenenado a la tía de su mujer para poder cobrar la herencia.

La noticia ha sorprendido a la periodista, que aún se recupera de su rotura de brazo, y ha contado cuál era la relación que le unía a Lorenzo cuando coincidía con él en los platós, y es que le conoce desde la década de los 90 cuando participa en 'Tómbola'. "Era un asiduo a Tómbola y era un persona entrañable, cariñoso, entraba en todos los temas", ha recordado la periodista quien sigue sin poderse creer que esté acusado de algo tan grave.

Gtres

"Yo me he quedado impresionada cuando me he enterado", confesaba Lydia Lozano. "Era una persona que sabíamos que entraba a todo. Cada vez que venía yo tenía un rollo con él estupendo y sobre todo era buen compañero, no sé… Llegábamos al hotel, tomábamos algo", ha contado la periodista aún en shock por la noticia. Y es que, según ha contado nada le hacía presagiar que pudiera protagonizar un hecho de estas características puesto que, la parte que Lydia conocía de él era todo lo contrario a una persona fría y calculadora.

