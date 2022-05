El actor Carles Francino y la cantante Izah se han convertido en padres por primera vez. La pareja, que anunció que serían padres este año a través de las redes sociales, ya tiene a su pequeño bebé entre sus brazos. Ha sido el actor el encargado de dar la noticia a través de una fotografía que ha publicado en cuenta personal de Instragram donde ha alabado el papel de la cantante a la que ha calificado como su 'heroína'. También ha querido dar las gracias al personal sanitario que ha estado junto a ellos durante el nacimiento de Gio este domingo 29 de mayo. El hijo del comunicador Carles Francino también ha manifestado las enormes ganas que tiene de aprender junto a su pequeño.



"Mi heroína… no tengo palabras… seguiré cuidándote. seguiré admirándote. Siempre me acordaré de vosotras: Vanesa, Susana, Mery, etc… Benvingut Gio. I gràcies per esperar-me. Que ganas de aprender de ti. 29/05/2022", son las palabras con la que Carles ha anunciado la llegada al mundo de Gio.

El intérprete de 'Águila roja', 'Víctor Ros' o 'Rabia', entre otras muchas no ha seguido la tradición familiar de llamar 'Carles' a su hijo. El nombre que llevan tanto él como su padre, el periodista radiofónico, que actualmente presenta el programa de radio 'La ventana' cada tarde en la cadena SER.

La pareja, que pasó por el altar hace casi cinco años, se ha mostrado siempre muy celosa de su intimidad, pero esta noticia merecía ser anunciada y recibir una lluvia de felicitaciones en sus perfiles de Instagram. Han sido muchos los compañeros de profesión que han dado la enhorabuena a la pareja. Marta Hazas, Thai Blume, Alfonso Bassave, Ana Fernández, entre otros han felicitado a los recién estrenados padres.

