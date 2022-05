Ivonne Reyes ha enfrentado una de las secciones más duras de 'Viva la vida' entrando en la sala de los espejos. Sola y enfrentada únicamente a su reflejo, la venezolana se ha armado de valor para contestar sin cortapisas una de las entrevistas más sinceras y duras de su carrera. Allí se ha desprendido de la imagen de mujer fuerte a la que nos tiene acostumbrados y ha ofrecido su entrevista más personal hasta la fecha.

Ella misma ha explicado qué hay detrás de la imagen de mujer dura que ofrece siempre que puede, sobre todo en televisión y en lo que a su hijo respecta. Y es que la modelo ha explicado que necesita aparentar seguridad y serenidad, sobre todo, tras haber enfrentado situaciones muy duras que le hacen ponerse una armadura delante de los medios: "Mi querido hermano se fue ya hace seis años y sigo sin aceptarlo, yo sigo hablando con él. A veces me abro un vinito y le digo 'venga, David, vamos a tomarnos un vino".

Pero si algo la ha marcado en su vida ha sido criar solo a su hijo Alejandro, rodeado siempre de interminables procesos judiciales por su paternidad. Y es que, a pesar de haber sido reconocido legalmente por Pepe Navarro, este sigue negando que sea su padre. Una batalla que ha hecho que se vuelque en protegerlo, pero ahora que ya es mayor y se ha mudado a Estados Unidos para estudiar Arte dramático y Business and Marketing y prepararse para ser actor, le acecha el síndrome de nido vacío. "Estamos muy unidos, y hablamos mucho, pero el síndrome del nido vacío es muy malo".

Unas confesiones que han terminado haciendo que se derrumbara en directo, y que Emma García acudiera a la sala para frenar la entrevista, y es que la venezolana era incapaz de continuar. No obstante, tras un paso por publicidad, la modelo ha podido sentarse junto a sus compañeros para seguir el programa como invitada colaboradora.

